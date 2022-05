Kontúry nemocnice, chodieb a izieb sa už rysujú. Vstup do budovy, výťahy aj schodiská zatiaľ fungujú len v provizórnom režime, no niektoré časti mohutného medicínskeho komplexu už získavajú definitívnu podobu. V budove sú široké chodby a veľa prirodzeného svetla. Budova ani zďaleka nepripomína štandardnú slovenskú nemocnicu, ale niekomu sa môže zdať, že vošiel do hotelového rezortu.

Pomaly sa už však začína s dokončovaním niektorých častí. Na lôžkovom oddelení zostáva ešte dosť práce, no prvá vzorová izba vám vyrazí dych. Lôžok bude v budove 400 a všetky budú jednolôžkové. Majú vlastnú kúpeľňu a toaletu. Izba je priestranná, presvetlená denným svetlom a moderná. „Hotelový štandard izby pacienta budú dotvárať závesy na oknách, zdravotnícke tapety na stenách a štýlovo zariadený nábytok vrátane vstavanej skrine alebo stolíka so stoličkami. Pacient bude mať k dispozícii aj wifi pripojenie, TV a možnosť ovládania žalúzií,“ informoval hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Všetky lôžka budú tzv. plávajúce. „Tento koncept je veľmi dobrý v tom, že lôžka sú univerzálne. To znamená, že máte toľko lôžok, koľko potrebujete. Izba môže byť jeden deň urologická, ale keď na druhý deň príde neurologický pacient, tak bude neurologická. Toto je cesta do budúcnosti, takže nepotrebujete tisíce lôžok," vysvetlil lekár Tomáš Szalay.

Do budovy sa už v týchto dňoch začala inštalovať aj prvá medicínska technika. Inštalovať majú aktuálne najmodernejšie stroje, ale čo ak to o rok či o dva vďaka rýchlemu technologickému pokroku už nebude pravda? Nemocnica sa v tomto smere poistila. So spoločnosťou Siemens Healthineers podpísali 30-miliónovú poistku na najbližších 15 rokov. Ide o najväčšiu jednorazovú investíciu v oblasti zdravotníctva na Slovensku.

Počas tohto obdobia bude spoločnosť poskytovať nemocnici komplexné služby a vymení vyše 20 zobrazovacích a monitorovacích zariadení, a to prístroje pre počítačovú tomografiu, magnetickú rezonanciu, röntgen či zariadenia nukleárnej medicíny. „Súčasťou partnerstva je samozrejme aj servis týchto zariadení a školenie personálu nemocnice na používanie strojov,“ povedal Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.

Zároveň s montovním technológií spúšťa nemocnica aj nábor zdravotných sestier. Celkovo tu má pracovať 1400 ľudí, z toho 320 lekárov, 440 zdravotných sestier, 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 170 administratívnych a prevádzkových zamestnancov. Už dnes majú obsadené takmer všetky pozície klinických lídrov a primárov. Nemocnica plánuje ročne ošetriť vyše 350-ticí pacientov z celého Slovenska a uskutočniť okolo 35-tisíc hospitalizácií. Pacienti sa do nej môžu už dnes predregistrovať online už dnes.

