Zdražovanie v potravinách, na čerpacích staniciach aj na účtoch za plyn či elektrinu. Cenovky v obchodoch sa menili tak rýchlo, že sa tomu Slováci ani nestíhali čudovať. Ak ste dúfali, že horšie to už byť nemôže, prognózy analytičky vás nepotešia. V najbližších týždňoch nás čaká ešte väčší nápor na peňaženky. Rastie všetko okrem platov, čo si preto budú musieť mnohí tento rok odoprieť?

Kým pred rokom v januári predstavovala inflácia len 0,7 %, už v decembri sa vyšplhala na neuveriteľných 5,8 %. Zdraželi hlavne potraviny. Najlepšie to vidieť na základných tovaroch. Obyčajný rožok, ktorý roky stál 6 centov, dnes pod 10 centov nekúpite. Pre drahé potraviny rástli aj ceny v reštauráciách a hoteloch. Okrem nich ťahajú infláciu nahor aj vyššie ceny za bývanie, konkrétne vyššie ceny stavebných materiálov. „Pod zrýchľovanie inflácie sa celý minulý rok podpisovala aj drahá ropa, čo sa pretavuje do vyšších cien pohonných látok, nákladov na prepravu a v konečnom dôsledku do cien všetkých ostatných tovarov a služieb,“ vysvetľuje analytička 365.bank Jana Glasová.

Najväčšiu časť rodinného rozpočtu však odčerpávajú náklady na bývanie a energie. Ich zdražovanie sa očakáva najmä v tomto roku, no začalo sa už koncom vlaňajška. „Ceny za bývanie a energie boli v decembri o 4,2 % vyššie ako pred rokom a smerom nahor sú ťahané prudkým zdražovaním stavebných materiálov. Od januára tohto roka sa pridávajú aj drahšie energie, takže musíme počítať s tým, že za bývanie si tento rok ešte viac priplatíme,“ upozorňuje analytička.

Veľkú záťaž pre domácnosti predstavujú aj ceny benzínu a nafty. Zatiaľ čo ešte v roku 2019 sme liter tankovali okolo jedného eura, v roku 2020 sa cena vyšvihla na 1,20 eura, aktuálne sa pohybuje okolo 1,50 eura a zdražovaniu ešte nie je koniec. Komoditný analytik Boris Tomčiak tvrdí, že už v najbližších dvoch týždňoch si priplatíme 4 až 5 centov za liter. Koncom roka to bude ešte horšie. „Ak by sa naplnila pesimistická predikcia zdraženia ropy, tak by ceny na čerpacích staniciach vzrástli asi o 30 centov na 1,80 eura za liter benzínu a 1,70 eura za liter nafty,“ predpokladá Tomčiak. Pri 50-litrovej nádrži tak zaplatíte o 15 eur viac ako dnes.

Vyhliadky na nasledujúce mesiace pritom nie sú dobré. Zdražovanie bude zrejme pokračovať. „Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás vysoká a bude rásť tempom okolo 6 až 7 %. Smerom nahor ju budú tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov a stavebných materiálov, čo spôsobuje surovinová kríza,“ tvrdí Glasová.

Nové oblečenie aj letná dovolenka: Čo všetko si Slováci nebudú môcť odoprieť? Čítajte na ďalšej strane » » »