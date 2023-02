Problém s nedostatkom sestier sa nepodarilo odvrátiť. Sestry zo systému naďalej odchádzajú. Upozornila na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Zvýšenie miezd podľa nej naráža na chyby v legislatíve. Vyzvala vládu, rezorty zdravotníctva i práce, sociálnych vecí a rodiny na riešenie problémov súvisiacich so stabilizačnými opatreniami.

"Po ťažkých pandemických rokoch, kedy nám zo systému ročne odišlo takmer 1000 sestier, nám zo systému v roku 2022 odišlo ďalších 632 sestier. Len za mesiac január tohto roku to bolo ďalších 100 sestier, avšak do systému vstúpilo za to isté obdobie len 13 absolventov odboru ošetrovateľstvo a dve pôrodné asistentky," uviedol viceprezident komory Lukáš Kober.



Uznávanie odpracovaných rokov odbornej praxe sa podľa komory nevzťahuje na prácu v predškolských a školských zariadeniach či sociálnych služieb.

"Aj keď má sestra odpracovaných napríklad 34 rokov odbornej praxe, avšak z toho pracuje v ústavnom zdravotníckom zariadení len rok, zamestnávateľ ju zaradí a zaplatí len ako sestru s jednoročnou praxou," skonštatovala prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová. Ide podľa nej o diskrimináciu, pretože sestry v nezdravotníckych zariadeniach musia spĺňať rovnaké podmienky odbornej spôsobilosti, registrácie či vzdelávania ako sestry v nemocniciach.



Upozornila, že evidujú prípady, keď sestrám v zariadení sociálnych služieb odmietajú poskytnúť stabilizačné príspevky. "Tento príspevok bol vyplácaný opatrovateľkám či iným zamestnancom zariadení. Sestry obchádzajú s vyjadrením, že nevedia, či s nimi do troch rokov budú počítať, a to aj napriek tomu, že pracovné miesto zrušiť neplánujú," podotkla.



Komora poukázala, že doposiaľ sa nevyriešilo ani odmeňovanie sestier v ambulantnom sektore, v dialyzačných centrách a v Národnej transfúznej službe. "Na tieto sestry sa nevzťahuje ani zvýšenie miezd, ani stabilizačný príspevok," doplnila. Sestry sa podľa nej stretávajú aj s inými nekalými praktikami zamestnávateľov. "Z dôvodu vyšších nárokov na odmeňovanie mnohí plánujú sestrám odobrať osobné ohodnotenia a iné príplatky, a tak ich ponechať len na základnej mzde stanovenej zákonom," informoval Kober.



Nedostatok sestier má podľa komory negatívny vplyv na kvalitu starostlivosti o pacientov. Vyzvala preto vládu, ministerstvá zdravotníctva i práce, sociálnych vecí a rodiny, aby chyby v motivačných opatreniach vyriešili. Apeluje tiež na sestry a pôrodné asistentky, aby odmietli akúkoľvek diskrimináciu, ponižovanie a dehonestáciu ich profesie.