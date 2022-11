Byť večne mladý, to je azda sen každého človeka! Žiaľ, to, ako vyzeráme, nemá na svedomí len naša genetika, ale aj náš životný štýl, spôsob stravovania či pohyb, ktorý vykonávame. Čo robiť, aby sme sa vyhli nepríjemným vráskam či nepeknej pokožke?

Všetci dobre vieme, že ak sa chceme udržovať v dobrej psychickej či fyzickej kondícii, mali by sme jesť zdravú a vyváženú stravu či pravidelne sa hýbať. To je však v aktuálnych hektických časoch celkom náročné a potom sa mnohí sťažujú, ako priberajú, sú unavení a necítia sa dobre...

Existujú však potraviny, ktoré vám môžu v boji s únavou či so starnutím pomôcť. Odborníčka na výživu Amanda Ursell pre The Sun vysvetlila, čo a kedy je vhodné jesť v jednotlivých fázach života. Sami budete prekvapení, čo všetko je vhodné v zrelom veku dodržiavať a zaradiť do stravy, aby ste dobre vyzerali, boli vyrovnanejší a zdravší.

Čo by ste mali jesť v jednotlivých rokoch, sa dozviete na nasledujúcich stranách »»»