V bordovej farbe budú už len posledné dva okresy, Slovensko ako celok prechádza do ružovej farby! Čo to znamená? K aktuálnej epidemickej situácii sa na tlačovej besede vyjadril nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Hlavné parametre pandémie sa znižujú. Klesol počet pacientov v nemocniciach o 20 percent na súčasných 1300, klesol počet výjazdov k pacientom s ochorením COVID-19 a znížila sa aj pozitivita testov. Slovensko tak splnilo kritériá na to, aby prešlo do 1. stupňa varovania, teda na ružovú fázu. Krajina bude od budúceho týždňa v prvom, teda ružovom stupni varovania.

NOVÚ MAPU OKRESOV si pozrite TU.

Menia sa aj farby okresov. Doposiaľ bolo v najhoršej bordovej fáze 10 okresov, no od budúceho týždňa budú už len dva, a to Myjava a Považská Bystrica. V týchto dvoch okresoch bude na cestu do práce či do reštaurácie stále potrebný sedemdňový test a stále tu bude platiť zákaz vychádzania aj počas dňa, v červených a ružových platí až po 21. hodine. Na rokovaní vlády dnes prebehla aj diskusia o úplnom zrušení zákazu vychádzania, povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Podľa Covid automatu by sa mal zákaz vychádzania zrušiť.

Vladimír Lengvarský priznal, že sa nepostupuje podľa Covid automatu. Chce, aby sa ešte udržal zákaz vychádzania, aby sa nestalo, že sa zhorší situácia. Napokon preto ostáva v platnosti.

Z bordovej do červenej farby prechádzajú okresy Trenčín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Poltár a Lučenec. Červených bude spolu 33.

Väčšina okresov bude od pondelka ružových, do tejto farby prechádzajú napríklad celá Bratislava, Košice či okresy Brezno, Liptovský Mikuláš či Rimavská Sobota. Celkovo ich bude 44.

Do konca mája na Slovensku príde vyše 1,5 milióna vakcín. Prvú dávku dostalo už 21 percent obyvateľov. Imunitu proti koronavírusu má vybudovanú už 14 percent Slovákov. Na tento víkend už sú plné všetky termíny na očkovanie.Ak bude dostatok vakcín od Pfizeru v treťom štvrťroku, možno by si ľudia mohli vakcínu vybrať, pripúšťa minister zdravotníctva. Výsledky z maďarského laboratória ohľadne vakcíny Sputnik minister stále nemá.

Anketa Dáte sa zaočkovať proti COVID-19? Áno, čakám už len na termín 14% Už som zaočkovaný 36% Ešte neviem 7% Nie, neverím očkovaniu 43% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane: Aktuálna situácia na Slovensku »