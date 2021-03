NAŽIVO Krajčí o aktuálnej situácii aj nových opatreniach: Nezlepšuje sa to, musíme pritvrdiť!

Aktuálne je situácia na Slovenku zlá a v poslednýcj dňoch sa dokonca mierne zhoršila. V nemocniciach sme prekonali 4-tisíc hospitalizoavných pacientov Priemerne zomrie na koronavírus 108 ľudí denne. „Len vďaka statočnému personálu sa situácia zvláda, ale už máme veľmi málo ventilovaných lôžok,“ povedal Krajčí.

Minister upozornil, že aj napriek vážnej situácii nám rastie mobilita ľudí. „Hovorí to o pandemickej únave,“ povedal Krajčí s tým, že obyvatelia majú problém s prísnym dodržiavaním opatrení.

SItuácia v jednotlivých regiónoch Slovenska sa tiež zmenila, a to k horšiemu. Podľa novej mapy okresov je aktuálne až 30 čiernych okresov, 46 je bordových a len 3 červené. Minister Krajčí vyzval čierne okresy, aby neotvárali školy, pretože situácia je tam najvážnejšia. Minister zdravotníctva dodal, že do školy by mali chodiť naozaj iba deti tých rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

NOVÚ MAPU OKRESOV si pozrite TU.

Už od zajtra 3. marca má platiť celý balík nových sprísnených opatrení, ktoré na odporúčanie vedcov schválila vláda v nedeľu 28. februára. Ľudia však majú množstvo otázok. Chaotické sú viaceré nariadenia a výnimky.

Nové opatrenia platné od 3.3.2021. Zdroj: MZ SR

