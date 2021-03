Epidemická situácia sa u nás konečne mierne zlepšuje. Klesajú počty hospitalivoaných aj nakazených. Opatrenia sa počas Veľkej noci meniť nebudú, no po nej môžeme očakávať uvoľnenie.

Čísla sa zlepšujú, zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger opäť prosí ľudí, aby počas Veľkej noci dodržiavali opatrenia. „Ak by sme si dopriali malý komfort teraz, tak by sme sa mohli na míle vzdialiť od cieľa,“ povedal. Rovnako podotkol, že je potrebné predĺženie núdzového stavu. Tvrdí, že bez neho by prestal platiť covid automat a vypadli by reprofilizované lôžka. „Potrebujeme udržať opatrenia, ktoré sú dôležité v boji proti pandémii,“ hovorí Heger s tým, že keď sa núdzový stav zavádzal v septembri, Slovensko na tom bolo pandemicky 10-krát lepšie ako dnes.

„Testy ukazujú klesajúci trend, to je veľmi pozitívne. Klesajú počty hospitalizovaných a po dlhšom čase aj naplnenosť pľúcnych ventilácií, i keď sú stále tieto lôžka zaplnené na 85 percent Ale tento boj ešte nemáme dobojovaný,“ povedal štátny tajomník MZ Peter Stachura.

Slovensko je ešte stále ako celok podľa covid automatu v čiernej farbe. Farby jednotlivých regiónov sa opäť zmenili. „Počet regiónov v čiernej farbe ubúda a máme až 17 okresov v červenom stupni varovania,“ povedal Stachura.

Očkovanie postupuje dobrým tempom. Zo 60 % na 70 % sa za týždeň zvýšil podiel zaočkovaných v zariadeniach sociálnych služieb. „Blížime sa k milióntemu vpichu,“ povedala štátna tajomníčka MZ Jana Ježíková. Stane sa tak počas veľkonočného víkendu. Do konca apríla má prísť 347 790 dávok vakcíny Pfizer/BioNTech, 70 800 dávok Moderny a 320-tisíc dávok vakcíny Astra Zeneca.

