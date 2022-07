Slovensko vysychá. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa deficit pôdnej vlahy nachádza na 99,5 percenta celkovej plochy republiky. Veľmi sucho je v Rimavskej Sobote, Čaklove a Milhostove-Trebišove. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Bardejove, okolo mínus 150 milimetrov. Okolo 140 milimetrov zrážok chýba v Podolínci, vo Švedlári a v Prešove.

Najvážnejšia situácia je aktuálne na strednom Slovensku, kde už vyzvali ľudí, aby šetrili. „Deficit zrážok v mnohých oblastiach stredného a najmä východného Slovenska sa zvyšuje už od septembra minulého roka,“ hovorí meteorológ Jozef Pecho.

Výzvu na dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely zverejnila Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť Banská Bystrica. Obyvatelia by nemali polievať pitnou vodou záhrady a trávniky. Polievať sa zakazujú aj ihriská, cestná zeleň a verejné priestranstvá. Vydaný je i zákaz umývania áut s výnimkou áut používaných na účely zdravotníctva a zakázané je aj napúšťanie bazénov. Obmedzenia sa aktuálne týkajú celkom 12 obcí a miest v pôsobnosti závodov spoločnosti vo Zvolene a v Žiari nad Hronom, medzi inými aj Žarnovice a Novej Bane a Dudiniec, a 22 obcí v pôsobnosti závodov okresov Banská Bystrica a Brezno.

Veľký problém s vodou majú aj obyvatelia Novej Bane. Dodržiavanie zákazu dokonca monitoruje mestská polícia. Ak ho však podľa primátora Branislava Jaďuďa ľudia nebudú dodržiavať, vodári budú užívanie pitnej vody regulovať ináč. „Nebude tiecť tak, ako sme zvyknutí, ale len v stanovených hodinách. To bude ďalší krok, inak máme ešte väčší problém. Do niektorých častí u nás vo veľkom vozia vodu s cisternou do rezervoáru,” poznamenáva primátor, ktorý si takéto teplotné extrémy nepamätá.

Problémy hlási aj obec Pača v okrese Rožňava. V utorok vyhlásila pre kritickú situáciu so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou mimoriadnu situáciu. Obecné vodojemy sú takmer prázdne, vodu do nich musia voziť pomocou cisterny. „Situácia je katastrofálna. Už mesiace u nás nepršalo, vodu nemáme odkiaľ brať," tvrdí starosta Ladislav Zagiba. Problém s nedostatkom pitnej vody majú aj v obci Kurov v okrese Bardejov. „Vodojem je iba do polovice naplnený. Je väčší odber vody možno aj preto, lebo sú veľké horúčavy, ľudia sa aj viac sprchujú a vodu využívajú viac ako v iných dňoch," informuje starostka obce Mária Špirková.

Problém veľkého sucha už veľmi dávno trápi aj obec Terany, čo potvrdzuje včelár Ivan Talaj. „U nás boli suchá vždy extrémne. Odborníci nám raz vysvetlili, že blízkosť Dudiniec a podzemné teplé pramene, ktoré sú tam pomerne významné, spôsobujú vírenie vzduchu nad touto oblasťou. Takže keď sa sem horko-ťažko nejaká oblačnosť aj dostáva, práve vírenie vzduchu z podzemných vôd vyháňa odtiaľto oblačnosť preč,” vysvetľuje Ivan Talaj. Sám využíva vlastnú studňu – a nielen to.

„Až tak veľa studňovej vody nemíňame, lebo s manželkou sme si vymysleli taký systém, že si zachytávame dažďovú vodu. Je to významnejšia voda na polievanie. Zachytávame vodu zo všetkých striech a chytáme ju centrálne. A máme tam teraz zásobu približne do 10 kubických metrov, čo vydrží aj niekoľko týždňov,” hovorí Ivan Talaj s tým, že keby sa ľudia uberali týmto smerom, mohlo by to oblasti veľmi pomôcť. Takisto majú jazierko pred domom, kde z budovy starého domu sťahujú dažďovú vodu rovno doň. „Takže v podstate tu máme zásobu – približne 20 kubíkov vody a rovnako v studni je zásoba zaujímavá. Vodu z vodovodu u nás používame len v kúpeľni,” poznamenáva.

