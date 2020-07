Asi každý z nás si aspoň raz v živote prečítal horoskop. Odhliadnuc od toho, či im veríme alebo nie, každý vie minimálne to, v akom znamení zverokruhu sa narodil.

Konštalácie (zoskupenia hviezd, ktoré vytvárajú rôzne obrazce) vymysleli už pred 3000 rokmi starí Babylončania. Tí rozdelili oblohu na 12 rovnakých častí, aby napodobnili kalendár. Ku každej časti vybrali jedno znamenie, ktoré túto oblasť reprezentovalo. Ako Zem obieha okolo Slnka, to prechádza cez každú konštaláciu a tak reprezentuje dané znamenie.

Rozdelenie oblohy bolo však veľmi zložité. Babylončania v tom čas identifikovali až 13 konštalácií. Aby sa však zhodovali s ich kalendárom (ktorý mal 12 častí, podľa fáz mesiaca), jedno znamenie sa rozhodli vynechať, a to konkrétne znamenie hadonos (ophiuchus).

Vzdelávacia stránka NASA určená deťom sa v roku 2016 venovala zverokruhu a prišli an to, aký je zastaraný. „Keď Babylončania pred 3000 rokmi určili zverokruh, narodeniny medzi 23. júlom a 22. augustom určili do znamenia lev. Teraz o tritisíc rokov neskôr sa však obloha posunula pretože zemská os nesmeruje dnes rovnakým smerom,“ napísali na blogu.

Konštalácie sú dnes iných veľkostí a tvarov ako pred 3000 rokmi. Slnku trvá iný čas, kým prejde každou z nich. Pri znamení panny mu to trvá až 45 dní, pri Škorpiónovi len 7. K nezrovnalostiam prispelo aj to, že si Babylončania pred 3000 rokmi zjednodušili prácu a jednoducho viaceré „drobné nedostatky“ v ich rozdelení ignorovali.

NASA sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru a zaradiť aj 13. znamenie zverokruhu. Vypočítali nové dátumy, ktoré by mali zodpovedať súčasnej dobe.

Aké znamenie ste podľa nových výpočtov NASA? »»»