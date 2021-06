Dovolenková sezóna odštartovala a o zájazdy k moru majú Slováci veľký záujem. Potvrdili to zástupcovia cestovných kancelárií aj polícia, ktorá v týchto dňoch vybavuje tisíce žiadostí o pasy či iné doklady. Žiaľ, mnohí z turistov ostanú s dlhým nosom na letisku, pretože nevyplnia formulár do svojej destinácie v dostatočnom predstihu. Iní zas nemajú potrebný výsledok o negatívnom teste na koronavírus. Cestovky prezradili, na čo si máte dávať pozor, aj to, čo sa stane, ak zo dňa na deň zatvoria hranice.

Po vyše roku pandémie sa už ľuďom žiada vycestovať na dovolenku. Najviac sa momentálne zo Slovenska lieta do Grécka, na ostrovy Korfu, Kréta, Rhodos, Zakynthos a tiež na Cyprus. Obľúbené sú tento rok aj španielske destinácie ako Mallorca či Malaga.

Podmienky vstupu do tej-ktorej destinácie sa neustále menia, podobne ako opatrenia na Slovensku. Napríklad bez akéhokoľvek obmedzenia sa už dostanete do Španielska či Chorvátska. Iné krajiny však stále vyžadujú potvrdenie o očkovaní, prekonaní covidu či negatívnom teste na koronavírus. Všetky krajiny však zatiaľ vyžadujú registráciu a na to mnohí doplatili.

„Nám už naozaj niekoľkí cestujúci takmer denne neodletia z letiska z dôvodu, že nespĺňajú vstupné podmienky krajiny, do ktorej letia. Buď nemajú vyplnené formuláre, či už na webovej stránke Grécka alebo Cypru. Nemajú ich vyplnené vôbec alebo si myslia, že ich stačí vyplniť až na letisku, nestačí,“ upozornila hovorkyňa letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.

Napríklad Grécko vyžaduje, aby boli formuláre vyplnené minimálne 24 hodín pred odletom, Cyprus až 48 hodín. Tento formulár s QR kódom potom príde okolo polnoci cestujúcim a musia sa ním preukázať na letisku. „Bez neho by neodleteli,“ varuje Demovičová. Vopred si treba pozrieť aj to, aký druh testu krajina vyžaduje. V niektorých destináciách striktne vyžadujú len PCR testy. Pripravte sa aj na to, že na letisku musíte mať respirátor, rúška nestačia.

Mnohí cestujúci môžu mať obavy aj z návratu. Členovia Ústredného krízového štábu už viackrát informovali, že režim na hraniciach sa môže kedykoľvek sprísniť. Podľa cestovných agentúr nie je namieste ľudí strašiť poplašnými správami. „Veríme, že pokiaľ sa situácia bude vyvíjať tak dobre, ako doteraz, nebude ani potrebné prijať reštriktívne opatrenia,“ povedal šéf cestovnej kancelárie Hydrotour a zástupca Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) Mikuláš Milko.

Cestovky sa však pripravili aj na najhoršie scenáre, ak by sa zatvárali hranice. „Keď po vzniku pandémie v zahraničí ostali tisíce Slovákov, my sme ako cestovná kancelária v spolupráci s leteckými spoločnosťami a ministerstvom zahraničných vecí dokázali všetkých ľudí bezpečne doviezť domov,“ uviedol Milko. Dodal, že pri cestovaní leteckou dopravou sa ľudia vyhnú ďalším cezhraničným priechodom, keďže zväčša cestujú letmi len pre dovolenkárov.

Nákazy v samotných rezortoch sa podľa zástupcov cestoviek báť nemusíte. Hotely myslia na všetky opatrenia, zabezpečujú vysoký hygienický štandard a využívajú len povolené kapacity. „Hotely nie sú plné, je dostatok priestoru na plážach, v exteriéri. Situácia, ktorej sa obávali epidemiológovia, že naši dovolenkári sa dostanú do styku s turistami zo zahraničia vo veľkom množstve, neplatí. Angličania, Rusi majú zakázané lietať do týchto krajín,“ upresnil Milko.