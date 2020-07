Lietať z Bratislavy do Splitu sa začne už túto nedeľu 19. júla, linka bude pramávať pravidelne dvakrát do týždňa, a to každú stredu a nedeľu. Spustí ju slovenská letecká spoločnosť AirExplore. Ide o veľkú zmenu, ktorej sa mnohí Slováci dožadovali, zo Slovenska sa do Chorvátska neliata už 8 rokov.

Cena jednosmernej letenky začína od 69 eur vrátane všetkých poplatkov a je v nej zahrnutá aj veľká batožina. Touto cenou môže pomaly konkurovať cene za lístky na vlak premávajúci do Rijeky, po ktorých bol obrovský dopyt. Počet Slovákov, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska lietadlom, každým rokom rastie. Mnohí chcú takto ušetriť čas aj peniaze – let do Chorvátska trvá iba niečo vyše hodiny a ceny sú čoraz priaznivejšie.

Aj tento rok považuje väčšina Slovákov Chorvátsko za bezpečnú destináciu, no v posledných dňoch to tak už nevyzerá. Počty nakazených lámu rekordy a krajina zavázda oddnes prísne bezpečnostné opatrenia.

Chorváti nariadili povinné nosenie rúšok v obchodoch, v nemocniciach, vo verejnej doprave a uzavretých priestoroch. Rovnaká povinnosť platí aj pre zamestnancov barov, reštaurácií a ďalších prevádzok poskytujúcich služby, v ktorých prichádza personál do blízkeho kontaktu so zákazníkmi.

V Chorvátsku momentálne evidujú viac ako 500-tisíc turistov, z toho približne 430-tisíc zo zahraničia, konkrétne z Nemecka, Slovinska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Slovenska a Maďarska.

Anketa Chystáte sa na dovolenku do Chorvátska? Už som bol/a. 4%

Áno, ešte len idem a veľmi sa teším. 12%

Chel/a by som, ale bojím sa. 3%

Nie, ani neplánujem. Nie je to dobrý nápad. 81% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný