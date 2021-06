Už tento týždeň sa začínajú prázdniny. Pandémia trvá už viac ako rok a mnohým chýba dovolenka. Odborníci radia jasne. Choďte autom a do bezpečnej destinácie. Väčšina Slovákov sa preto chystá do Chorvátska. Rozhodli sme sa, že za vás otestujeme cestu k slovenskému moru aj kontroly na hraniciach. Vybrali sme sa z Bratislavy na ostrov Krk. Mnohých poteší, že je to úplne bez problémov, od nás totiž nepýtali žiadne potvrdenia. Pozrite, na čo sa musíte pripraviť.

Situácia s koronavírusom je teraz síce dobrá, no v Európe sa už začína šíriť delta variant, ktorý má spustiť tretiu vlnu. Aj preto urobíte lepšie, ak sa na dovolenku vyberiete do bezpečnej, zelenej krajiny a pôjdete vlastným autom. „Buď dovolenkujte na Slovensku a podporte miestny cestovný ruch, alebo dovolenkujte tam, odkiaľ sa viete hneď vrátiť autom," radí profesor Vladimír Krčméry, ktorý je zároveň členom Ústredného krízového štábu. Režim na hraniciach sa totiž môže kedykoľvek sprísniť a takto máte istotu, že sa domov vrátite bez problému.

Aj pre obavy z tretej vlny či z nákazy novým nebezpečným variantom sa tento rok mnohí vyberú do najobľúbenejšej slovenskej destinácie – Chorvátska. Posádka denníka Plus JEDEN DEŇ si ešte pred nástupom prázdnin bola za vás vyskúšať, na čo sa treba pripraviť.

Vybrali sme sa v piatok (25. 6.) o 5.00 ráno. Piatok sme zvoli práve preto, že vtedy cestuje väčšina Slovákov. Skontrolovali sme si doklady a naložili batožinu. Zastavili sme sa ešte na pumpe po rakúsku diaľničnú známku. Najkratšia, 10-dňová stojí 9,50 eura. Do Chorvátska by ste sa ešte pred cestou mali zaregistrovať cez formulár, ktorý nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí. Budú sa vás pýtať na účel cesty, potvrdenie o teste, prekonaní covidu či očkovaní, ale tiež na miesto, kde sa budete zdržiavať a čas vášho pobytu.

Anketa Chystáte sa toto leto do Chorvátska? Áno. 54% Uvažujem nad tým. 6% Ešte neviem. 0% Nie. 40% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Už od 18. júna sa však uvoľnili pravidlá a je povolený vstup pre cestujúcich zo Slovenska do Chorvátska bez obmedzenia ako pred epidémiou. V praxi to znamená, že nepotrebujete ani test či potvrdenie o očkovaní. My sme formulár pred cestou vyplnili, aby sme sa vyhli prípadným problémom.

Na hranice s Rakúskom sme dorazili o 5.45. Colníci len námatkovo vyberali autá, ktoré zastavili. Nás si síce odchytili, no opýtali sa nás len na cieľ cesty. Keď sme povedali, že ideme do Chorvátska, len mávli rukou, aby sme šli ďalej. V Rakúsku prejdete plynule, s menším obmedzením pre úpravu cesty a so zníženou rýchlosťou ešte pred Viedňou.

Po ceste budete mať viacero odpočívadiel. My sme si urobili prestávku 45 km pred Grazom po vyše dvoch hodinách v aute. Záchody boli zadarmo, na parkovisku len pár áut a zväčša len Rakúšania. Tesne pred ďalšími hranicami sme sa zastavili na pumpe, kde sme kúpili 7-dňovú slovinskú známku. Bude vás stáť 15 eur. Poteší, že na hraniciach so Slovinskom prejdete plynule bez akejkoľvek kontroly. Hneď za hranicami vás však môže zdržať kratučký úsek, kde prerábajú cestu. V čase, keď sme išli, bola premávka plynulá.

Na aké kontroly sa treba pripraviť? Čítajte na ďalšej strane >>>