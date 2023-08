V lete preletí nad Slovenskom denne zhruba 2 400 lietadiel. Bratislavské letisko už v tejto sezóne odbavilo milión pasažierov, do konca roka chcú presiahnuť 1,6 milióna. Ľudia vnímajú lietanie ako rýchly, bezpečný a komfortný spôsob prepravy do vysnívanej destinácie. V lietadle však platia isté pravidlá, ktoré mnohí Slováci ignorujú či jednoducho nepoznajú. Aké chyby cestujúci najčastejšie robia, vysvetlili pilot, letuška a experti z riadiacej veže.

Slováci volia lietadlá ako spôsob prepravy na dovolenku častejšie ako vlaky a autobusy dokopy. Podľa dát prieskumu agentúry MN Force tento rok poletí na dovolenku až 35 percent Slovákov, viac ich pôjde už len autom (59 percent). Do lietadla si však nestačí iba sadnúť a pripútať sa. Odborníci nám prezradili, aké chyby robia dovolenkári v lietadle najčastejšie.

Hoci na to posádka pred každým letom upozorňuje, mnohí si stále nevypínajú mobil a ani si ho nedajú do letového režimu. Pilot vysvetlil, že lietadlo sa síce zo zapnutého telefónu nezrúti, no môže mu to spôsobiť problémy. „Môže sa to prejaviť povedzme šušťaním vo vysielačke, na prístroje to bežne nemá vplyv,“ vysvetlil pilot boeingu Martin Voštinár (22), ktorý je synom známeho moderátora Vlada Voštinára.

Vážnejší problém však môže nastať v krízovej situácii. „Najmä teraz, keď prišla 5G sieť, práve tieto vysielače mali vplyv na výškomer, začal sa točiť ako zbláznený. Čiže piloti v danom okamihu nemali relevantnú informáciu o tom, či klesajú, a ak klesajú, tak akou rýchlosťou,“ podotkol špecialista na bezpečnosť Pavel Sovák z Letových prevádzkových služieb (LPS) SR.

Nepríjemnú skúsenosť s rušením signálu má aj riadiaci letovej prevádzky na bratislavskom letisku Tomáš Sotík. „Pokrytie sieťou je do výšky nejakých dvoch kilometrov. Mám skúsenosť, nie raz, keď si niekto na palube, či už cestujúci, alebo posádka, zabudol vypnúť telefón, tak pri kontakte veže s lietadlom som počul vo frekvencii šušťanie a pípanie, ako sa telefón snažil nájsť sieť,“ opísal situáciu, v ktorej už reálne ide o ohrozenie letu. „Ak to lietadlo má nejakú poruchu a potrebuje odo mňa navigačnú pomoc a nespojí sa so mnou, tak ja sa s ním nemám ako inak spojiť, ak to takýto telefón bude blokovať. A to môže byť otázka toho, či sa zachráni alebo nie,“ zdôraznil Sotík.

Druhým dôvodom na prepnutie mobilu do letového režimu je šetrenie batérie vášho telefónu. „Vo vzduchu v letovej hladine, samozrejme, signál operátora nenájdeme, lenže telefón ho neustále vyhľadáva a vysiela nespočetné množstvo pulzov na zachytenie nejakého signálu každú sekundu, čo váš telefón rýchlejšie vybíja,“ vysvetlil Martin Voštinár.

