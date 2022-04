Prvý vlak na vojnou zmietanú Ukrajinu odišiel bez neho, druhú šancu si však už nedal ujsť. Pre Eduarda Hegera (45) bolo stretnutie s Volodymyrom Zelenským (44) dôležitejšie ako varovania bezpečnostných zložiek. Jeho cesta sa nakoniec zaobišla bez incidentov a vyvolala veľký ohlas, keďže Slovensko v rámci nej poskytlo Ukrajine jednu zo svojich najlepších zbraní – obranný systém S-300. Slovenský premiér denníku Plus JEDEN DEŇ po návrate poskytol exkluzívny rozhovor, v ktorom sa rozhovoril nielen o ceste do Kyjeva, ale prezradil aj niečo zo súkromia.

Váš nástup do funkcie v čase pandémie nebol ľahký, zrejme ste si hovorili, že ste prišli do najhoršieho obdobia... Ako to vnímate dnes, keď máme pár kilometrov od nás vojnu?

- Dá sa povedať, že ja inú situáciu ani nepoznám. Neviem, aké to je vládnuť v normálnych časoch. Situácia je stále veľmi vážna. Nikto z nás asi nepredpokladal, že sa v 21. storočí dožije takejto brutálnej agresie u našich susedov.

Pri prvej ceste do Kyjeva, ktorú ste odmietli, bezpečnostné zložky neodporučili ísť na Ukrajinu, pri druhej ceste to už bolo inak. Zmenilo sa niečo?

- Už som sa nerozhodoval na základe toho. Vnímal som dôležitosť a potrebu ísť do Kyjeva, takže to bol ten primárny faktor, ktorý rozhodol.

Chceli ste si aj napraviť mienku po kritike, keď ste prvú cestu odmietli?

- Bola tu veľká potreba. Ako viete, Slovensko ako prvá a jediná krajina priniesla do Versailles konkrétne rozpracovaný návrh, ako pomôcť Ukrajine stať sa členom Európskej únie. Po tomto veľmi silno volajú a pre mňa to bol tento moment, aby som tam išiel aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a návrh odprezentoval aj prezidentovi Zelenskému. To bol kľúčový faktor, ktorý rozhodol.

Keď ste s ukrajinským prezidentom sedeli medzi štyrmi očami, čo vám z tohto stretnutia utkvelo v pamäti? Aký je?

- Ja už som s ním mal skúsenosť niekoľkokrát aj za ten posledný rok pred vojnou. Už som to viackrát povedal: Je to človek, ktorý prechádza ohňom, zažil si tie najťažšie chvíle v živote a asi nikto z nás si to úplne nevie predstaviť, pretože sú to také unikátne a, žiaľ, smutné okolnosti, ktoré musí prežívať. Je to srdečný človek, z ktorého cítite priateľstvo, zároveň veľmi rozvážny a je to človek, ktorý túži po mieri vo svojej krajine a v celom regióne. To je to, čo z neho vyžaruje. Tiež je veľmi odhodlaný bojovať za svojich ľudí, preto ich tak inšpiruje a mobilizuje – uvedomuje si dôležitosť svojej vlasti a veľmi silno si uvedomuje hodnotu slobody a demokracie.

Zamýšľali ste sa nad tým, že keby nebodaj došlo k podobnej situácii na Slovensku, vy ako premiér by ste sa zachovali rovnako ako on?

- Zamýšľal som sa nad tým viackrát, rozprával som sa o tom aj so svojou manželkou. Hoci dúfam a verím, že nič také sa na Slovensku nestane, zhodli sme sa na tom, že by sme zvolili tú istú cestu a ostali na Slovensku.

S akými pocitmi ste odchádzali na Ukrajinu, ako ste sa lúčili s manželkou, deťmi? Predsa ste išli do vojnovej zóny...

- S manželkou som sa lúčil štandardne, ako keď odchádzam na viac dní. Lúčime sa tak, že sa aj pomodlíme, sme veriaci, takže to nechýbalo ani pri tejto ceste. Pokiaľ ide o deti, 14-ročná dcérka si aj trochu poplakala, aby som nešiel, ale bolo to nevyhnutné. Išli sme odovzdať na Ukrajinu európsku perspektívu aj samotný systém protivzdušnej obrany S-300.

Prezradíte detaily z cesty – ako ste spali, čo ste jedli?

- Išlo sa vlakom z Poľska. Tým, že sme išli v noci, mali sme k dispozícii spací vagón, ale bol to úplný štandard, ktorý poznáme aj na Slovensku. Cesta trvala takmer 15 hodín, spali sme možno 5 až 6 hodín. Čo sa týka jedla, mali sme tam bagety a podobne, ale skôr to bolo o mentálnom nastavení.

Vaša fotografia z vlaku v rovnakej póze ako český premiér Fiala pobavila internet. Bola to náhoda či zámer?

- Bola to taká momentka, lebo naši chlapci z ochranky nám vo vlaku dávali vysvetlenie, ako pracovať s nepriestrelnou vestou a prilbou, takže som si to skúšal a kolegovia ma pri tom odfotili. Tak to vzniklo.

Čo bol pre vás najsilnejší zážitok z cesty?

- Určite návšteva v Buči a taktiež príchod na stanicu v Kyjeve, pretože tesne predtým, ako sme tam prichádzali, sme sa dozvedeli správu o útoku na stanicu v Kramatorsku. Tým sa emócia ešte znásobila - vidieť bezbranných ľudí na staniciach po celej Ukrajine, ktorí musia žiť s pocitom, že nevedia, kde a kedy môže aj na nich padnúť bomba a zabiť ich, tak to bolo veľmi silné. Človek si o to viac váži slobodu, ktorú máme na Slovensku. No a keď sme išli do Buče, videli sme zhorené autá, ktoré nestihli ešte odpratať z cesty, videli sme zničenú vojnovú techniku, zničené cesty, zničené bytovky, zničené obchody, ktoré ruskí vojaci rozstrieľali alebo zapálili. Potom sme prišli na miesto, kde sme predtým videli na fotkách zastrelených ľudí ležať na zemi. Ale byť na tom istom mieste, to vás nenechá chladného. To je veľmi silná skúsenosť. Pri tom masovom hrobe som si uvedomil, akého zverstva sú ešte dnes ľudia schopní sa dopustiť. Sú to zážitky, na ktoré sa nedá zabudnúť.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Čo ešte daruje Slovensko Ukrajine? >>