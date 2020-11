Posledné týždne pribúdali tisícky infikovaných, čo sa odrazilo aj na preťažení nemocníc. Minister zdravotníctva Marek Krajčí pred tromi týždňami predpovedal, že najkritickejší deň bude 9. november, keď podľa odhadov malo v našich nemocniciach skončiť 3,5-tisíc hospitalizovaných covid pacientov. To sa, chvalabohu, nestalo, no situácia je kritická.

Viaceré nemocnice v najviac zasiahnutých regiónoch už melú z posledného a idú doslova na doraz. Hromadia sa im pacienti a nemá ich kto ošetrovať, lebo zdravotnícky personál sa nakazil tiež a skončil v karanténe. „Prosíme o pomoc zdravotníkov, ktorí ešte môžu pomôcť našim preťaženým zdravotníkom pri ošetrovaní našich pacientov. Situácia v nemocnici je veľmi vážna, pacientov neustále pribúda. Prekročili sme kapacitu reprofilizovaných lôžok, sme nútení vytvárať ďalšie,“ vyzval na sociálnej sieti riaditeľ nemocnice v Čadci Martin Šenfeld. Až tri oddelenia museli načas zrušiť a premeniť na covidové. Momentálne sa im na výpomoc prihlásilo 32 ľudí, čo je veľká pomoc.

Nemocnica v Bojniciach už minulý týždeň reprofilizovala ďalších 20 percent lôžok. Jej najväčším problémom je však nedostatok lekárov a sestier. Minulý týždeň jej vypadlo viac ako 70 ľudí. „Pohyb a pobyt pri lôžkach pacientov vytvára väčšiu možnosť nákazy a ľudia sa tam i nakazia. Percento výskytu pozitivity je určite vyššie v nemocnici ako niekde v teréne. Najväčší problém je tak s personálom,“podčiarkol riaditeľ nemocnice Vladimír Vido. Pomoc zháňali aj prostredníctvom inzerátov a sociálnej siete.

Južnejšie nemocnice by podľa Vida mali pomôcť severnejším, kde je situácia horšia. „Pacienti by mali ísť za lôžkami, nie lekári. Myslím, že jednoduchšie by bolo previezť pacientov do nemocníc, ktoré nemajú taký tlak na lôžka, ako je to v Bojniciach, Čadci, Bardejove či Ružomberku,“ ozrejmil Vido.

Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Žilina Igor Stalmašek podotkol, že Žilinský kraj je najviac postihnutou oblasťou v rámci celého Slovenska. „Všetky nemocnice sme museli naplno zabrať, kompletne zmeniť podmienky, spôsob práce aj starostlivosť o pacientov a hľadať krízové cesty, ako toto náročné obdobie napriek rôznym problémom spoločne zvládnuť,“ uviedol Stalmašek s tým, že na hrane sa pohybuje aj samotná žilinská nemocnica. Už druhýkrát reprofilizovala a vyčlenila ďalších 30 pandemických lôžok.

Zle je však na tom aj sever východného Slovenska. V Bardejove už v septembri zo dňa na deň vypadlo 70 pracovníkov a za týždeň im chýbalo 100 ľudí. Nemocnica sa už dostala na hranu, viac pacientov zobrať nevie. Podľa riaditeľa nemocnice Mariána Petka už aspoň klesol počet chorých zdravotníkov. „Doposiaľ, za mesiac, odkedy to celé vypuklo, nám zomrelo 19 pacientov. Naše kapacity sú už v podstate na limite možných hospitalizácií,“ povedal Petko.

