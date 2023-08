Sladké, slané, štipľavé, mäsité či bezmäsité. Hovorí sa koľko ľudí, toľko chutí. A tak je to správne. Keby bol svet jednotvárny, bol by nudný. A tak je to aj s gastronómiou. A o tom je aj rebríček sprievodcu svetom jedla TasteAtlas. Ten zverejnil rebríček stovky najlepších stredoeurópskych jedál.

Rebríček stovky najlepších jedál podľa TasteAtlas je vytvorený z hodnotení niekoľkých tisícok gurmánov, ktorí na svojich cestách radi objavujú nové chute. Do hodnotenia sa do do 23. júla 2023 zapojilo 46 972 ľudí so svojim hodnotením, z nich 34 915 systém uznal za legitímne. Rebríček nemožno považovať za konečný. Jeho cieľom je propagovať vynikajúce miestne jedlá, vzbudzovať hrdosť na tradičné jedlá a zvedavosť na jedlá, ktoré ste ešte nevyskúšali.

A ktoré tvoria tú top desiatku? Na desiatom mieste sa umiestnila tradičná česká svíčková, na deviatke a osmičke sú poľské Pierogi Ruskie a polievka Żurek, slávne rakúske Kaiserschmarrn obsadili siedmu priečku. A neboli by to Poliaci, keby sa ich tvarohový dezert Sernik neprebojoval na šestu pozíciu.

V prvej desiatke má zastúpenie aj Nemecko so svojim Zwiebelrostbraten a potom opäť poľské Pierogi na štvorke a Zapiecek na trojke.



A konečne druhé miesto! Slovenské zemiakové placky. Víťazom sú poľské Kołduny.

A čo ostatné slovenské dobroty? Pozrite si, aké miesta obsadili...