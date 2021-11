Najdôležitejšie pravidlo nového covid automatu: TOTO by si mal zapamätať každý!

Lockdown pre neočkovaných! Tak premiér Eduard Heger nazval nové pravidlá covid automatu, ktoré vo štvrtok schválila vláda. Nemocnice kolabujú, preto musíme spomaliť šírenie koronavírusu. Očkovaní dostanú výhody, no viaceré prevádzky v čiernych okresoch ostanú zatvorené. Naopak, neočkovaní sa už do práce dostanú len s testom a do nákupného centra, elektra či obuvi ich nepustia. Pozrite, čo bude platiť najbližšie tri týždne. Ak sa situácia napriek prísnejším opatreniam nezlepší, prídu ešte tvrdšie obmedzenia!