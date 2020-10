Pandémia zasiahla všetky odvetvia nášho života, no asi najvýraznejšie postihla oblasť gastronómie. Reštaurácie, bary aj kaviarne sú už opäť zatvorené, fungujú len cez výdajné okienka. Rovnako to bolo aj počas prvej vlny. Práve zatvorenie prevádzok na jar označili majitelia za protizákonné.

Rozhodli sa preto konať. „Koncom októbra podáme trestné oznámenie na Mikasa a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, čo sa prejavilo vo vydávaní nezákonných opatrení od marca 2020 až do dnešného dňa, na čo upozornila aj Generálna prokuratúra,“ povedal zakladateľ iniciatívy Bojujeme za naše gastro Miroslav Heredoš.

Generálna prokuratúra (GP) už 29. septembra poslala hygienikom upozornenie, že porušili zákon. Po upozornení sa parlament rozhodol na mimoriadnej schôdzi právomoci ÚVZ rozšíriť. Problémom ale zostávajú ich sporné zákazy a nariadenia z posledných šiestich mesiacov, na čo upozornil aj opozičný Smer. ÚVZ má na vybavenie upozornenia 30 dní, potom bude GP zvažovať ďalšie kroky.

Mnohé reštaurácie dostali počas prvej vlny pomoc od štátu, no podľa viacerých išlo len o almužnu. Najviac čerpali pomoc na zamestnancov, no i tak musela drvivá väčšina prepúšťať. „Dostala som pomoc na zamestnanca 215 € , ale musela som za neho odviesť odvody cca 500 - 550 €," povedala majiteľka podniku v Košiciach. Pomoc s nájmami bola pre väčšinu nečerpateľná, keďže pri nej bolo potrebné, aby prenajímateľ spolupracoval, a to sa v drvivej väčšine nedialo.

Podaním trestného oznámenia na Mikasa to však neskončí. Iniciatíva plánuje podať aj hromadnú žalobu na štát za ušlý zisk prevádzok po celom Slovensku. Funguje zatiaľ na sociálnej sieti, kde sa postupne pridalo už viac ako 2 100 nahnevaných ľudí z gastrobiznisu. Cieľom je vyvolať celospoločenský záujem a ukázať, že ľudia môžu povstať a môžu sa domáhať svojich práv a odškodnenia od štátu. „Cieľ nie je robiť zle, ani sa biť na námestiach, cieľ je slušne, v rukavičkách podať trestné oznámenie na UVZ SR a neskôr, v prípade, že chybu a náhradu škody neuzná, podáme hromadnú žalobu na štát,“ vysvetlil šéf iniciatívy.

„Od marca sa prizerám, ako hlboko a hrozne upadlo podnikanie ľudí, aké ekonomické straty zaznamenali a ako sa ich tieto nezákonné opatrenia dotkli. To sú majitelia a nehovoriac o úpadku zamestnancov a prepúšťaní. Videl som na vlastné oči prevádzky s 25 zamestnancami, ktoré mali naraz cez leto 8 zamestnancov v dôsledku neprimeraných a nezákonných opatrení,“ povedal Heredoš.

„Teraz ako nikdy predtým je potrebné, aby sme sa spojili a držali spolu. Pripomenuli našim politikom, aby nezabudli, že to oni majú slúžiť nám, a ak kvôli potrebným opatreniam je nutné, aby reštaurácie zatvorili, tak nech prijmú riešenie na kompletnú náhradu škôd, ktoré tým vzniknú,“ uviedol podporovateľ iniciatívy a šéfkuchár Jaroslav Hladík.

Podľa Heredoša bude tento krok impulz aj pre iné odvetvia - kiná, divadlá či fitká, aby pracovali na svojich záujmoch. Toto trestné oznámenie teda možno nebude posledné.