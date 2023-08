Kým v minulosti sme boli zvyknutí na to, že regále v obchodoch sa zaplnili dušičkovými, mikulášskymi či vianočnými ozdobami až v októbri, v Slovákmi obľúbenom reťazci TEDI s predajom vianočných ozdôb začali už v auguste.



A tak kým vonku zúria horúčavy a teploty vystupujú nad 30 stupňov Celzia, tu sa môžete schladiť a pokochať sa pohľadom na umelé vianočné stromčeky, ozdoby, nechýbajú riady s vianočným motívom či vianočné papiere. "Zbláznili sa?" vytreštila oči pani, ktorá do predajne vstúpila. Jej partner skonštatoval, že asi potrebujú minúť zásoby. "Ale v auguste?" nedala sa pani. "Vy tomu rozumiete," obrátila sa smerom ku mne. "Keby to mali zastrčené niekde v kúte, tak to ešte pochopím. Ale pri vchode? Čakala by som tu školské tašky a peračníky," hundrala si viac-menej pre seba.



S otázkou, prečo už v auguste ponúkajú vianočný tovar, sme sa obrátili aj na zástupcov predajne TEDI: ,,Vzhľadom k dlhoročným skúsenostiam v oblasti obchodu, ale najmä pozitívnej reakcii našich zákazníkov je príprava na Vianoce v takom časovom horizonte vítaná. Zákazník sa môže sám rozhodnúť, či sa predzásobí alebo si nákup ponechá na poslednú chvíľu pred Vianocami. Aktuálny trend je taký, že zákazník sa chce predzásobiť doplnkami a darčekmi na Vianoce a posledné mesiace sa tým pádom vyhnúť finančnej záťazi, ako Vianoce bezpochyby sú," uviedla v stanovisku manažérka reťazca Renata Šnircová.