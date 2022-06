Aj dnešní muži sa chcú páčiť a nie je na tom nič zlé! To, že sa staráte o svoju pleť, chodíte k barberovi či na pedikúru, neznamená, že nie ste chlapom, práve naopak. Starostlivosť o zovňajšok odzrkadľuje vaše vnútorné rozpoloženie a sebalásku. A navyše, keď už máte doma polovičku, ktorá vďaka kolagénu vyzerá o pár rokov mladšie, určite nespravíte krok vedľa, keď sa jej práve v tomto vyrovnáte. Veď svojím zovňajškom reprezentujete aj ju!

Pleť ako za mlada

Užívanie The SolutionTM kolagénu v prášku je pred letom vynikajúcou voľbou pre každého, komu nezáleží len na vzhľade, ale aj na zdraví. Vedeli ste, že tvorba kolagénu sa v našom tele vekom znižuje? Keďže jeho hlavnou úlohou je udržiavať pleť pevnú a mlado vyzerajúcu, postupom času vám pokožka ochabne a objavia sa prvé vrásky. A to nehovoríme o ďalších faktoroch ako napríklad pôsobenie UV žiarenia, ktoré taktiež negatívne vplýva na našu kožu.

Ak patríte k mužom, ktorí celé dni pracujú na slnku, máte o dôvod viac nahliadnuť do partnerkinej skrinky a doplniť si dávku kolagénu. Samozrejme, lepšou alternatívou ako „vykrádať“ partnerkinu skriňu je, zadovážiť si ten vlastný. V opačnom prípade, ak sa vaša polovička nemá k tejto kúpe, neváhajte ho prekvapiť a kolagén mu zaobstarajte či už ako darček, alebo ho jednoducho prekvapte.

The SolutionTM kolagén dokáže zmenšiť hĺbku vrások až o 20,1 %, zvýšiť pružnosť pokožky Zdroj: kolagén The SolutionT

Odborníci hovoria - áno!

Ako sa hovorí, sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú! Aj keď vo väčšine prípadov je to pravda, za kolagénom stoja skutoční odborníci a štúdie s prekvapivými výsledkami. The SolutionTM kolagén dokáže zmenšiť hĺbku vrások až o 20,1 %, zvýšiť pružnosť pokožky a dokonca zmierniť prejavy celulitídy, ktorá veru trápi aj mužskú populáciu. Do výskumu sa zapojili účastníci rozdelení do dvoch skupín, pričom jedna dostávala prípravok s účinnou látkou, druhá len placebo. O tom, ktorá skupina dostala akú látku, nevedeli ani účastníci štúdie. Samotné meranie potom vykonávali prístroje, a tým sa vylúčila i možnosť subjektívneho skreslenia.

O nič sa nemusíte starať

Ak si hovoríte, že vy jednoducho nie ste na žiadne krémiky a tabletky a ste radi, že si nezabudnete dať pri odchode z domu parfum, tak čítate správne. Stačí, ak každé ráno vysypete obsah vrecúška do vody, zamiešate a vypijete. Keďže je bez chuti, môžete si ním posypať aj raňajkovú kašu, takže okrem pevnejšej pokožky vás nič neprekvapí.

Treba mať na pamäti, že kolagén nie je jednorazová záležitosť. Ak chcete na svojej pokožke zaznamenať naozaj viditeľné výsledky, je potrebné si kolagén dopriať dlhodobo. Nie je to však žiadny žrút času, akoby ste mohli myslieť. Stačí si kolagén objednať len raz a my vám každých 28 dní pošleme nové balenie. Poštovné máte zadarmo a navyše získate kolagén s 30 % zľavou. Pravdaže, bez záväzkov – predplatné môžete kedykoľvek zrušiť.

Doprajte svojej drsnej pokožke jemnú starostlivosť, ktorú si naozaj zaslúži a vyskúšajte náš kolagén The SolutionTM.