Väčšina druhov rezaných kvetín vydrží vo váze týždeň až dva. Každý kvietok má inú životnosť a podľa toho sa oň treba aj starať. Dlhšie vydržia napríklad ruže, slnečnice či ľalie, kratšiu životnosť majú tulipány, narcisy a hyacinty. Okrem druhu kvetov ovplyvňuje životnosť kytice najmä teplota v miestnosti, ale aj kvalita vody, akým spôsobom sú kvety zrezané, ako dlho stáli v kvetinárstve, vplýva na nich slnečné žiarenie i prítomnosť ovocia v okolí vázy.

Rezané kvety nedávajte do vázy so studenou vodou. Po príchode domov ich rozbaľte, dajte na pár minút na vzduch. Potom zrežte konce stoniek čistým nožom, odstráňte prebytočné listy a kvety vložte do vázy. Najlepšie je, ak predtým odstránite gumičku alebo drôtik. Kyticu síce držia pekne pokope, no môžu sa zarezávať do stebiel, čo listom a kvetom neprospieva.

Ak použijete vodu z vodovodu, dajte ju na niekoľko minút odstáť, aby z nej zmizli vzduchové bublinky. V kvetinárstve zoženiete špeciálny prípravok, ktorý nasypete do vody vo váze a rastliny vydržia oveľa dlhšie. Prášok alebo granuly sa rozpustia a obohatia vodu o výživné látky a dezinfekčné prísady, ktoré zabraňujú množeniu škodlivých mikroorganizmov. Voda nezapácha a netreba ju vymieňať tak často.

Kyticu dávajte do čistej nádoby. Akékoľvek zvyšky z predchádzajúceho použitia by mohli prispieť k množeniu baktérií a hnitiu kvetov. Ak použijete sklenenú vázu, môžete lepšie kontrolovať znečistenie a množstvo vody.

Rezané kvety začnú postupne vädnúť. Pomôžete im, ak stonku opätovne zrežete, vodu vymeníte a umyjete vázu. Vázu položte na svetlé miesto v izbe, ale nikdy nie do okna či na priame slnečné svetlo. Listy by sa mohli spáliť a zvädnúť. Vyhnite sa však aj tmavým a tienistým miestam. Keďže rezané kvety majú rady chlad, neprekurujte miestnosť. Pre kyticu je prospešné, ak ju na noc prenesiete na chladnejšie miesto na verande či do pivnice.

Pozor, aj na prievan! Spôsobuje poškodenie kvetov, ktoré rýchlejšie strácajú vodu a vyschýnajú. Zaujímavé je, že kvetom škodí prítomnosť ovocia. Najmä jablká vylučujú etylén, ktorý pôsobí na vädnutie kvetov. Misu s ovocím preto uložte ďalej od vázy.

