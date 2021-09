Podľa meteorológov má byť tohtoročná zima extrémna a to kvôli polárnemu víru, ktorý so sebou prináša studený arktický vzduch. Pripraviť sa treba aj na teploty hlboko pod nulou. Správy prichádzajú v čase, kedy je už jasné, že energie budú drahšie!

MRAZIVÁ PREDPOVEĎ Meteorológovia očakávajú krutú zimu a to práve v čase zdražovania energií!

Aj keď sme si tento týždeň ešte užívali mariánske leto a teploty dosiahli dokonca až tropické tridsiatky, to sa už čoskoro zmení. Už v druhej polovici týždňa na Slovensko dorazili zrážky, ktoré prinesú aj mierne ochladenie.

Nepotešia ani prvé predpovede na tohtoročnú zimu. Podľa meteorológov z portálu Severe Weather nás pravdepodobne čaká dlhá a mrazivá zima. Nad severným pólom sa totiž sformoval polárny vír. Ide o veľkú cyklónu v stratosfére, ktorá so sebou prináša chladný arktický vzduch.

Meteorológovia predpovedajú, že tento nepravidelný atmosferický jav ovplyvní aj zimu 2021/2022. Má tendenciu ovplyvniť počasie v Európe, ale aj Severnej Amerike. Podľa nich sa každý deň zväčšuje a už pomaly zasahuje do Európy. Ak sa ich predpoveď naplní, polárny vír so sebou prinesie mrazivú zimu s teplotami hlboko pod nulou.

Polárny vír tlačí ľadový vzduch stále nižšie, čo by sa malo odraziť na našich teplomeroch už v decembri. Extrémne nízke teploty by sme podľa odborníkov mali pocítiť až vo februári. Zatiaľ však nevedia povedať, ako nízko by mohla ručička na teplomeri klesnúť.

Prvé predpovede na zimu nepotešia najmä preto, že idú ruka v ruke s ohláseným zdražovaním energií. Okrem ceny elektriny je už jasné, že si priplatíme aj za plyn. Viacerým domácnostiam sa tak môže poriadne predražiť kúrenie.

Finálne ceny energií na budúci rok oznámi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v novembri. Dovtedy si treba počkať aj na dlhodobú prognózu počasia na zimu, ktorá už bude oveľa konkrétnejšia a presnejšia.

