Ak patríte medzi nich, nemusíte sa však o nič starať ani nič počítať. ,,Sociálna poisťovňa vám do 21. júla sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku odvodov, ktoré budete musieť platiť od 1. júla," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ktorých živnostníkov sa zmeny v odvodoch týkajú?



Z oznámenia Sociálnej poisťovne sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, o výške poistného na sociálne poistenie, vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného.



,,Prvý raz zaplatia poistné v novo určenej výške do 8. augusta za mesiac júl. Týka sa to živnostníkov a ostatných SZČO, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca tohto roka," uviedol Martin Kontúr.



Netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za kalendárny rok 2022 v predĺženej lehote – tým Sociálna poisťovňa informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia oznámi do 23. októbra 2023 a novo určené poistné následne prvý raz zaplatia do 8. novembra 2023 (za mesiac október).



