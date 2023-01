REBRÍČEK najrizikovejších e-shopov na Slovensku: Je medzi nimi aj JEDEN obľúbený! ×

S internetovými podvodmi sa roztrhlo vrece! Každému sa už určite stalo, že na webovej stránke našiel niečo, čo mu udrelo do očí, zadal osobné údaje a okamžite si to objednal. Nedajte sa však oklamať. Aj na Slovensku existuje nespočetne veľa webových stránok, ktoré sa snažia od vás len vylákať peniaze. Ktoré to sú?