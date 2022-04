Do prázdnin ostávajú už len dva mesiace a preto je najvyšší čas začať rozmýšľať, kam sa vyberiete. Dobrou správou je, že pandémia sa končí a na obmedzenia či covid pasy už môžeme zabudnúť. Situáciu však komplikuje vojna na Ukrajine, navyše mnohí utečenci skončili aj v slovenských zariadeniach. Ďalším problémom je vysoká inflácia, ktorá vyhnala ceny na viac ako dvadsaťročné maximá. Zdražovanie sa nevyhne ani domácim hotelom, reštauráciám či rôznym atrakciám. Pozrite, koľko si priplatíme.

Respirátory, covid pasy, kontroly na hraniciach, neustále testovanie. Od tohto všetkého si konečne po dvoch rokoch pandémie vydýchneme. Viaceré krajiny ako napríklad obľúbené Chorvátsko už ohlásili, že rušia všetky opatrenia a ani na Slovensku sa už netreba registrovať do eHranice či absolvovať karanténu pri vstupe do krajiny.

Pandémia poriadne potrápila domáci cestovný ruch, je jedno, či išlo o hotely, reštaurácie, akvaparky či ďalšie atrakcie. Druhý rok s koronavírusom bol pre hotelierov ešte horší ako prvý. „Ak to premietnem do návštevnosti a prenocovaní, minulý rok sme zaznamenali pokles domácich návštevníkov a prenocovaní o viac ako 40 percent, v prípade zahraničných návštevníkov to bolo o 77 percent,“ povedal prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák.

Anketa Plánujete toto leto dovolenku na Slovensku? Áno, minimálne do Tatier alebo na kúpaliská. 19% Chceme ísť do zahraničia. 38% Ešte neviem. 0% Nemám peniaze na dovolenku. 43% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Už teraz sa preto hľadajú cestičky, ako prilákať čo najviac našincov, susedov, ale aj cudzincov zo vzdialenejších štátov. Momentálnu situáciu však komplikuje ruská agresia na Ukrajine. „Sme krajina, ktorá je pre návštevníkov v blízkosti vojnového konfliktu,“ vysvetlil generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika s tým, že napríklad podľa prieskumu v USA malo až 60 percent ľudí obavy navštíviť takéto krajiny. Slovensko ako turistická destinácia sa dokonca ocitlo na štvrtom mieste.

Navyše je tu aj ďalší problém. „V kontexte ukrajinskej krízy máme stopercentný výpadok ruských, ukrajinských, bieloruských turistov, ktorí napríklad v prípade slovenského kúpeľníctva tvorili väčšinovú časť,“ prízvukoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Spoliehame sa síce na zahraničných turistov z okolitých krajín, no je dôležité prilákať aj ďalších cudzincov. „Bavíme sa aj o iných destináciách - Izrael, Škandinávia, pobaltské krajiny," zdôraznil minister.

Šéf Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák priznáva, že gro návštevnosti predsa len tvoria Slováci. „Aj tento rok budeme stavať na domácich turistoch, hoci je jasné, že veľká časť Slovákov bude mať záujem tráviť dovolenku v zahraničí. Predsa len po dvoch rokoch pandémie je prirodzené zmeniť destináciu. V mesiacoch júl, august neočakávame podobne rekordné číslo ako minulý rok,“ hovorí a doplnil: „Čo potrebujeme výraznejšie oživiť, sú zahraniční návštevníci najmä z okolitých krajín, hovoríme o Poľsku, Česku, Maďarsku, ale aj Rakúsku a Nemecku.“

Hotely sú na turistov pripravené. Netreba sa obávať, že by nemali voľné izby kvôli ukrajinským utečencom. „Tieto ubytovacie kapacity sú dočasné, kým sa títo ľudia nerozpozerajú, kým si nepožiadajú o štatút dočasného útočiska. Potom sa každý snaží podľa individuálnych potrieb nájsť trvalejšie riešenie - ako dlhodobejšie ubytovanie a prácu,“ zdôraznil Marek Harbuľák. Doplnil, že majitelia či už penziónov alebo hotelov zväčša pre Ukrajincov vyhradili len časť svojich kapacít, pretože počítajú s návratom do normálu a čakajú na dovolenkárov.

Práve Ukrajinci by však mohli vyriešiť nedostatok personálu. Mnohí ľudia totiž počas pandémie z gastra zutekali a našli si prácu vo fabrikách či inde. „Vidíme ich záujem pracovať, ale sú tu aj podmienky, ktoré musia splniť. V prípade gastroprevádzok, ale aj na určitých pozíciách v hoteloch musia mať zdravotný preukaz, musia si overiť odbornú spôsobilosť, tzv. hygienické minimum,“ potvrdil šéf Zväzu cestovného ruchu. V tomto smere im vychádzajú v ústrety regionálni hygienici, ktorí ich potom budú skúšať, keďže im pripravili manuál v ukrajinčine.

Azda najpálčivejším problémom sa túto sezónu ukazuje zdražovanie. Žiaľ, priplatíme si aj za letnú dovolenku. „Nemáme zázračný prútik. Nakupujeme potraviny, ktoré išli hore, zamestnávame ľudí, ktorých mzdy išli hore a nevieme ovplyvniť ani ceny energií. To všetko sa, samozrejme, premieta aj do konečnej ceny služieb,“ priblížil Marek Harbuľák s tým, že všetkým zainteresovaným by pomohlo zníženie sadzby DPH.

V minulosti ľudia využívali zľavy pri kúpení zájazdu first moment. „Dnes však ľudia nakupujú zájazdy na poslednú chvíľu a preto platia štandardné pultové ceny. Treba očakávať taký nárast cien, ako je percentuálna miera inflácie,” dodal Marek Harbuľák.

„Marcový rast cien presiahol dvojcifernú hranicu a dostal sa medziročne na 10,4 percenta, čo je najvyššia hodnota od roku 2000. Medzimesačne ceny vzrástli o 1,7 percenta,“ vysvetlil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Doplnil, že momentálne odhadujú vrchol inflácie na najbližšie mesiace, čo znamená, že ceny budú ešte nejakú chvíľu rásť...