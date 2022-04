Aj na Slovensku žijú ľudia, ktorí sa narodili v nesprávnom tele. Kým v západnej Európe už dávno existujú postupy, ako sa žena môže zmeniť na muža a naopak, u nás doteraz platili zastarané 40–ročné pravidlá. Ministerstvo zdravotníctva teraz vydalo usmernenie, ktoré prechod na iné pohlavie, tzv. tranzíciu, zjednoduší. Transrodoví ľudia sa už nebudú musieť dať vykastrovať predtým, než im uznajú novú identitu.

Gabriel sa narodil ako Barborka s dušou chlapca. Odmalička sa hrával s pištoľami, hrával futbal, nemal rád dievčenské oblečenie. Nezvládol však tlak okolia a v dvadsiatich sa rozhodol predčasne ukončiť svoj život. Jeho otec, dizajnér Waldemar Švábenský, a brat založili blog a festival na počesť Gabriela. Aj takým spôsobom chcú pomôcť ďalším, ktorí sa stali väzňami vo vlastnom tele.

Transrodoví ľudia sú takí, ktorí chcú v každom ohľade žiť ako príslušníci opačného pohlavia. Vďaka hormonálnej liečbe a sérii plastických operácií sa dnes už môže muž ocitnúť v tele ženy a, naopak, zo ženského tela sa môže stať mužské. V živote často ostávajú nepochopení a namiesto túžby predvádzať sa ostávajú radšej v anonymite.

Nové usmernenie rezortu zdravotníctva týkajúce sa zmeny pohlavia má podľa prezidentky Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS) Ľubomíry Izákovej slúžiť najmä na odstránenie právnej neistoty lekárov i pacientov. Podotkla, že doteraz sa postupovalo nejednotne. „Diagnóza nevznikla zavedením odborného usmernenia, existovala pred tým a aj bude, určite teraz nevznikne nanovo. Usmernenie definuje, u koho možno postup zvoliť, koľko to musí trvať, aké vyšetrenia a liečby musí pacient absolvovať, čo doteraz nebolo," vysvetlila Izáková.

Cieľom je zjednotiť postupy, pomôcť to má lekárom, pacientom i úradníkom na matrike, priblížil generálny riaditeľ sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Pavol Macho. „Cieľom nie je umelo meniť pohlavie, ale uľahčiť človeku, aby mohol žiť tak, ako sa vnútorne cíti a aby mohol byť tak aj rešpektovaný okolím," ozrejmila sexuologička a predsedníčka sexuologickej sekcie SPsS Barbora Vašečková.

Možnosť voľby medzi chirurgickými zákrokmi a hormonálnou liečbou v kombinácii s testom života v preferovanom rode v trvaní najmenej jedného roka, ktoré prináša usmernenie, považuje za správne. Poukázala, že cieľom tzv. nútených kastrácií je ovplyvniť plodnosť pacientov, ktorá je základným ľudským právom. „Nemôžeme nikoho nútiť do akéhokoľvek chirurgického zásahu," dodala Vašečková.

Zdôraznila, že rodová identita nesúvisí so sexuálnou deviáciou. „To sú úplne iné veci. Sú to veci tendenčné, ideologické a politicky podsúvané," uviedla Vašečková. Ide podľa nej o tradičné výhrady, ktoré sú prítomné dlhodobo.

Obmedzená platnosť usmernenia na dva roky podľa Macha vyplýva z potreby jeho aktualizácie v budúcnosti. Priblížil, že sa pracuje na príprave štandardných postupov, ktoré by mali odstrániť právne nejasnosti. Vašečková spresnila, že aktualizácia bude potrebná aj v súvislosti s novou verziou Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Izáková zároveň ubezpečila, že nejde o vymýšľanie niečoho nového, ale o použitie štandardných tzv. "evidence based" postupov, ktoré sú vo svete bežné.

Nové usmernenie podľa iniciatívy Inakosť zjednoduší proces zmeny pohlavia pre transrodových ľudí. Usmernenie víta aj Amnesty International Slovensko, jeho prijatie považuje za dôležitý krok smerom k ochrane ľudských práv transrodových ľudí. Niektoré body však vníma ako nedostatočné až sporné. Poukázala na to, že nie je v súlade s Medzinárodnou klasifikáciou chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), keďže WHO už neradí transrodovosť medzi duševné choroby a poruchy správania. Problematická je podľa organizácie tiež nútená hormonálna terapia alternujúca chirurgický zákrok. Zmenu, naopak, kritizuje mimoparlamentné KDH, ktoré žiada úpravu.

