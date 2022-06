Z organizačných pokynov na nasledujúci školský rok zverejnených na webe rezortu školstva vyplýva, že školský rok sa začína 1. septembra a školské vyučovanie v pondelok 5. septembra. "Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok)," uvádza sa v pokynoch.

Jesenné prázdniny sú podľa harmonogramu naplánované na 28. až 31. októbra, školáci sa do lavíc opäť vrátia 2. novembra. Po nich budú nasledovať vianočné prázdniny v termíne od 23. decembra do 7. januára 2023.

Polročné prázdniny, ktoré boli doteraz predelom medzi prvým a druhým polrokom na základných a stredných školách a trvali jeden deň, sú od nasledujúceho školského roka 2022/2023 zrušené. V harmonograme školských prázdnin sa už nenachádzajú.

Po vianočných prázdninách si žiaci opäť oddýchnu počas jarných prázdnin. Tie sú rozdelené podľa jednotlivých krajov v období troch týždňov od 20. februára do 10. marca. Veľkonočné prázdniny budú mať žiaci v termíne od 6. do 11. apríla, po nich budú nasledovať od 1. júla do 31. augusta letné prázdniny.