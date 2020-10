Situácia na Slovensku sa každým dňom zhoršuje. Krajina má každý deň rekordné prírastky počtu infikovaných, hospitalizovaných a pacientov v kritickom stave a podľa slov ministra zdravotníctva ideme českou cestou.

Za včerajší deň u nás pribudlo 2075 prípadov koronavírusu. Je to najväčší denný prírastok od začiatku pandémie v krajine. „Počty infikovaných nám budú aj budúci týždeň rásť a budú rásť dramaticky,“ upozornil šéf rezortu zdravotníctva. Priebeh počtu infikovaných je podľa neho na Slovensku takmer rovnaký ako v Česku.

Priemer infikovaných ľudí na deň je 1341, pred týždňom to bolo 756. Počet hospitalizovaných stúpol z 324 na 464 pacientov.

Najviac pacientov majú nemocnice v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. Zvýšil sa aj počet prípadov v najrizikovejšej skupine nad 65 rokov. V tejto vekovej skupine sa k 13. októbru evidovalo 1296 nakazených. Najviac ich je naďalej v Prešovskom kraji. Aktuálne je nakazených 683 zdravotníkov.

Slovensko má za sebou aj rekordy v testovaní na ochorenie COVID-19. Denný priemer stúpol na 9411 testov. Na Slovensku už nemáme ani jeden zelený región. V takzvanej červenej fáze je aktuálne 72 okresov, v oranžovej sedem.

Minister zdravotníctva opätovne vyzval na dodržiavanie opatrení. Pripomenul potrebu dodržiavania odstupov, nosenia rúšok a umývania si rúk. „Toto sú základné opatrenie, ktoré keby sme dodržiavali aj v lete a v septembri možno by sme nemuseli pristúpiť k celoplošným opatrenia a nemali by sme také dramatické čísla,“ podotkol Krajčí.

Pokiaľ sa podľa neho vrátime k týmto 3 základným princípom, môžeme sa vydať správnou cestou v boji s pandémiou. „Inak nás čakajú veľmi náročné opatrenia, ktorým by sme sa všetci radi vyhli,“ dodal a nevylúčil ani úplné uzatvorenie krajiny. „Je to štandardné riešenie pri vyhrotenej epidemiologickej situácii. Aj Česi už o tom diskutujú. Je to veľmi účinné opatrenie, ktoré definitívne zrazí tú krivku dole. Môže to byť aj dobrý reštart zodpovednosti ľudí,“ dodal Krajčí.

