Do konca mesiaca príde na Slovensko viac než 1,5 milióna vakcín. Ministerstvo zdravotníctva včera spustilo masívnejšiu očkovaciu kampaň skrz rozhlas a televíziu, no i tak sa niektorí analytici obávajú, že záujem o očkovanie bude nízky. Zvýšiť by ho mohla možnosť vybrať si vakcínu. Kedy to bude možné?

Prvú dávku vakcíny je už zaočkovaných 1 164 981 Slovákov. „Prvú dávku dostala už viac ako pätina Slovákov, konkrétne 21 percent. Najviac je aktuálne zaočkovaných občanov v skupine od 70 do 80 rokov, kde tá zaočkovanosť je na úrovni 64 percent,“ informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Na vyudovanie imunity je potrebný čas, približne 14 dní po druhej dávke. Imunitu proti koronavírusu má vybudovanú už 14 percent Slovákov. Vývoj zaočkovanosti v jednotlivých vekových skupinách si pozrite TU.

Do konca mája príde na Slovensko 1 534 150 vakcín. Väčšina z nich, viac ako milión, bude od spoločností Pfizer/BioNTech. Od Moderny má prísť asi 130-tisíc dávok, od AstraZeneca viac ako 300-tisíc a ďalších 40-tisíc od firmy Johnson & Johnson.

Odborníci varujú pred tým, že nimi nebudeme mať koho očkovať. „V krátkej dobe, budeme mať k dispozícii viac vakcín ako bude ľudí, ktorí sú ochotní sa dať zaočkovať. Aktuálne prihlásení ľudia budú zaočkovaní do pár týždňov. Začína sa ukazovať, ako málo ľudí na Slovensku sa chce dať zaočkovať," uviedol na sociálnej sieti lekár a člen krízového štábu Peter Visolajský.

Viacerých ľudí by k očkovaniu motivovalo, keby si mohli vybrať očkovaciu látku. V poslednej dobe je zvýšený záujem najmä o vakcínu od Pfizer/BioNTech. Zatiaľ sme takúto možnosť nemali, no už čoskoro sa to môže stať realitou. Ak by sa stalo to, čo predpovedaju niektorí analytici, že o 2-3 týždne nebude koho očkovať, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripustil, že si ľudia budu môcť vybrať vakcínu. „Pokiaľ bude situácia taká, že toho Pfizer bude mať dosť aj v treťom kvartáli, tak nevylučujem túto možnosť. Budeme robiť všetko preto, aby bola kolektívna imunita čo najvyššia," povedal s tým, že už tento týždeň môže nastať zmena v očkovacej stratégii. „Pfizer pravdepodobne otvorime pre kategóriu 50+,“ dodal včera minister zdravotníctva.

Anketa Ktorou vakcínou by ste sa nechali očkovať, ak by ste mali na výber? Pfizer/BioNTech 41% Moderna 6% AstraZeneca 6% Johnson & Johnson 2% Sputnik V 30% Sinovac/Sinopharm 1% Nedám sa očkovať. 14% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podľa správ z NCZI máme aktuálne v čakárni viac ako 225-tisíc čakajúcich na prvú dávku vakcíny a 350-tisíc na druhú dávku. „Do čakárne aj dnes priebežne pribúdajú ľudia a po otvorení Pfizer pre 50-59,99 môžeme čakať 100 tisíc záujemcov len v tejto vekovej kategórii. Je tam spolu 700 tisíc ľudí a dnes je zaočkovaných 28%. 100 tisíc predstavuje 14%,“ vypočítali analytici z Dáta bez pátosu.

