Slovenské zdravotníctvo nie je v úplne najlepšej kondícii, potrebuje financie a reformy. V stredu to na pôde Európskeho informačného centra povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že reforma je podmienená optimalizáciou siete nemocníc.

Šéf rezortu zdravotníctva za najdôležitejšie považuje to, aby sa vysvetlila občanom. Zopakoval, že nemocnice sa rušiť nebudú, ale budú sa transformovať. „Ideme nastaviť kritériá tak, aby pacient vedel, že v správnom čase a kvalite dostane to, čo by mal dostať," uviedol.

Poukázal na to, že v súčasnosti pacient v systéme blúdi, musí si hľadať lekárov. Podľa jeho slov má byť profesionálne manažovaný a informovaný zdravotnými poisťovňami, prípadne lekármi tak, aby dostal dostupnú, kvalitnú a rýchlu zdravotnú starostlivosť. Práve v prvej fáze sa majú tieto parametre stanoviť.

Podľa Lengvarského pacient, ktorý dnes musí zdĺhavo dochádzať a vybavovať si vyšetrenia či laboratórnu diagnostiku, dostane tento balík automaticky. Doplnil, že napriek problémom nastupujúcej tretej vlny pandémie a očkovaniu pripravujú v rezorte zdravotníctva optimalizáciu siete nemocníc tak, aby sa ju podarilo do konca roka legislatívne ukotviť a aby sa vedeli využiť alokované finančné zdroje.

Avizoval najmä výstavbu a rekonštrukcie nemocníc. Pripravuje sa však aj optimalizácia ambulantnej sféry či optimalizácia siete záchranných služieb. Veľká časť je alokovaná aj na oblasť duševného zdravia či na dlhodobú a paliatívnu starostlivosť. Podľa ministra sa tak nebude hovoriť len o stavbách, ale o celkovom zlepšení poskytovateľov zdravotných služieb.

