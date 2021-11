Ministerstvo zdravotníctva odhadlo, že najviac sú nemocnice schopné zvládnuť 3200 covid pacientov. K tomuto limitu nám pri dnes hospitalizovaných 2945 pacientoch chýba už len 255 ľudí. Covidový pacient vyžaduje inú organizáciu práce, uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant Oľano) v relácii rádia Expres Braňo Závodský Naživo. Okrem obliekania overalov je náročná najmä práca na intenzívnych lôžkach, ktorá si vyžaduje dostatok vyškolených zdravotníkov.

Vyčleniť veľkú covidovú nemocnicu nemá zmysel, pretože by museli presúvať lekárov a sestry, ktorí sú dnes v nasadení a chýbali by inde. „My nemáme personál, ktorý by vykonával tú činnosť,“ upresnil Lengvarský. Ďalším problémom sú samotné budovy nemocníc.

„Lôžka, ktoré sú pre covidových pacientov, minimum pre nich je kyslík a high flow kyslíková liečba, v niektorých nemocniciach sme na hranici technických možností, rozvodov,“ vysvetlil minister. Väčšina je už naplno využívaná dnes a tak nie je kam zapojiť nové prístroje.

Šéf rezortu zdravotníctva si netrúfa odhadnúť situáciu na Vianoce. Najdôležitejšie je, aby sa ľudia zaočkovali a dodržiavali opatrenia. „Keby ľudia dodržiavali opatrenia, neboli by sme tam, kde sme dnes. Pokiaľ tieto opatrenia nebudú stačiť, tak budú musieť prísť ďalšie, viď príklad Rakúsko,“ upozornil Lengvarský. Pri ďalšom zhoršení situácie či naplnení kapacít nemocníc tak nie je vylúčený ani lockdown.

