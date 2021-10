Nie je to tak dávno, čo bolo Slovensko lídrom celosvetového rebríčka v tempe zomierania na COVID-19. Prešlo niekoľko mesiacov a sme na čele nelichotivého rebríčka opäť.

Opäť máme smutné prvenstvo! Kým vo februári na Slovensku zomieralo najviac ľudí v prepočte na veľkosť krajiny, teraz sme sa stali krajinou s najväčším rastom počtu úmrtí za týždeň. Upozornili na to analytici Dáta bez pátosu. „V raste počtu úmrtí za minulý a predminulý týždeň je Slovensko na prvej priečke v Európe s rastom o 248%, to je na 3-4 násobok. Z počtu 23 sme narástli na 80," napísali na svojej facebookovej stránke.

O tom, že sa situácia zhoršuje, hovoria aj oficiálne štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Počet potvrdených obetí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol len za pondelok o 14 osôb. Celkový počet úmrtí "na covid" je 12 690 a celkový počet úmrtí "s covidom" je 2479.

V nemocniciach je hospitalizovaných 664 pacientov, z nich má potvrdený covid 603 ľudí. Na JIS je 76 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 71 osôb. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných takmer 84 percent ľudí.

Napriek zhoršujúcim sa číslam sú analytici Dáta bez pátosu mierne optimistickí. „Deltu, jej priebeh a dopady na Slovensko vidíme v porovnaní s druhou vlnou ďaleko miernejšie, počty pacientov a obetí nižšie."

Celkový počet obetí v tretej vlne odhadujú na asi 5-tisíc. „Ešte nedávno sme/ste počúvali o dvojnásobku počtu obetí oproti II. vlne. To by bolo 25,000. My si myslíme, že treba škrtnúť tú "2" a budeme ďaleko bližšie skutočnosti," dodali.