Jedlu v lietadle nedôverujete, a tak sa radšej rozhodnete, že uprednostníte studený nápoj. Veď na pohári minerálky s ľadom nemôže byť nič zlé. Alebo? No, viac, než by ste si mysleli. Existuje totiž dobrý dôvod na to, prečo by ste sa v lietadle mali vyhýbať ľadu.



Rovnako ako jedlo, aj voda je náchylná na kontamináciu. To znamená, že obyčajný pohár ľadovej vody alebo akýkoľvek iný nápoj vyrobený s ľadom môže obsahovať baktérie; presnejšie, môže byť živnou pôdou pre E.coli a koliformné baktérie, píše Reader´s Digest.



Čo spôsobuje kontamináciu vody v lietadle? Skôr ako váš ľadový nápoj pristane pred vami na podnose, letecká voda a ľad prejdú niekoľkými rukami a dostanú sa do kontaktu s mnohými povrchmi. Jedným z nich je vodná nádrž lietadla, ktorá sa používa na prípravu nápojov a prívod vody do umývadla.

Podľa staršej štúdie vodné nádrže v lietadlách prispievajú k rastu mikróbov. Inými slovami: voda na palube lietadla je potenciálnym zdrojom baktérií, ktoré môžu spôsobiť infekciu vo všetkom, s čím príde do kontaktu.



Ľad síce niekedy môže prísť do stroja od externého dodávateľa, no ani vtedy nie je zaručené, že nebude kontaminovaný.



To, že v kockách ľadu, ktoré vám plávajú v nápoji, sa môžu skrývať baktérie E.coli, píše aj dailymail.co.uk. Na vine je voda, ktorá hoci prešla procesom zamŕzania, baktérie sú dostatočne odolné, takže niektoré z nich prežijú.



„Aj keď sú baktérie zmrazené, stále riskujete, pretože, keď sa kocky ľadu rozmrazia, uvoľnia do nápoja životaschopné baktérie,“ povedala Joanne Santiniová, mikrobiologička z University College London.