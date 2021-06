Pred pandémiou hlavného hygienika Jána Mikasa (46) poznal málokto. Dnes si ho mnohí spájajú s nepopulárnymi opatreniami. Vo svojej funkcii je naslovovzatý odborník už niekoľko rokov, no za posledný rok sa mu niekoľkokrát vyhrážali smrťou. Zatiaľ to nevzdal, no neraz mal namále. V rozhovore vysvetľuje, aké opatrenia nás čakajú v lete a na jeseň, či ešte tento rok zahodíme rúška, ako sa pripravujeme na tretiu vlnu a či sme sa poučili z chýb z minulosti.

Situácia je dnes veľmi dobrá. Očakávate, že by sme ešte v lete mohli úplne vypnúť covid automat?

– Situácia na Slovensku sa postupne posledné týždne zlepšuje, čo nás veľmi teší. Keby bola veľmi dobrá, tak by bola veľmi dobrá situácia aj v ostatných štátoch sveta. Bohužiaľ, tak to nie je. Stále máme informácie o vzniku nových variantov, takže musíme byť pozorní, situáciu pravidelne vyhodnocovať a včas zakročiť, ak si to okolnosti vyžadujú. Covid automat schválila vláda Slovenskej republiky a nastavuje automaticky určité opatrenia podľa toho, ako sa vyvíja epidemická situácia. Pravdepodobne príde čas na to, aby bol aktualizovaný a zohľadnia sa ďalšie informácie a poznatky z epidemického hľadiska, ale aj z praktického hľadiska.

Napríklad by mohol zohľadniť počet očkovaných?

– Samozrejme, zaočkovanosť môže vplývať potom aj na celkové opatrenia. Ak je nízka, musíte počítať s tým, že niektoré opatrenia môžu byť prísnejšie, ako keď máte veľmi dobrú zaočkovanosť. Ale celkove sa musí prihliadať na epidemickú situáciu, samozrejme, nielen u nás, ale aj v okolitých štátoch.

Dostávate ešte dnes nejaké podnety na uvoľnenie opatrení? Aké?

– Ešte áno, väčšinou sú to otázky ohľadom rôznych súkromných akcií, ako sú svadby, oslavy. V poslednom čase aj letné tábory.

Dokedy budú povinné rúška či respirátory v interiéroch?

– Keď si zoberieme základné opatrenia, ktoré dodržiavame od začiatku pandémie, to je rúško, odstup a dezinfekcia rúk, neskôr aj respirátor. Pri tomto víruse, ktorý sa šíri respiračnou cestou, má stále zmysel najmä v interiéri používať rúška. Samozrejme, máme to aj v covid automate nastavené podľa toho, aká je episituácia v jednotlivých okresoch. V súčasnosti sú už v interiéri povolené rúška. V konzíliu diskutujeme aj o možnosti nepoužívať rúška v určitých uzavretých pracovných kolektívoch. Tiež to bude závisieť od vývoja epidemickej situácie. Predpokladám, že rúška v interiéri hlavne v situáciách, kde je veľa ľudí na jednom mieste, ešte určitý čas budú.

Dá sa pri tretej vlne očakávať, že sa zopakuje scenár z minulého roka, keď nastúpila po letných dovolenkách a začiatku školského roka?

– Musíme s tým počítať, počítali sme aj s príchodom druhej vlny aj zo skúseností z ostatných krajín sveta. Niektoré už majú tretiu vlnu aj popísanú. Epidemická situácia sa naozaj vracia vo vlnách, musíme rátať s tým, že aj tretia vlna na Slovensko príde.