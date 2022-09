Mihál upozorňuje Slovákov na dôležitú vec: TAKTO jednoducho môžete prísť mesačne o vyše 50 eur! ×

Chystáte sa do dôchodku? Dajte si pozor na to, aby vám Sociálna poisťovňa správne započítala obdobie štúdia. Odborník na dane a odvody Peter Mihál upozorňuje, že ak si na to neposvietite, môžete stratiť aj viac ako 50 eur mesačne!