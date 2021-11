Slováci sa po poslednom nápade Igora Matoviča (48) opäť chytajú za hlavy. Predstavenie svojej daňovej revolúcie totiž minister financií zaklincoval bláznivým návrhom. Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre reštaurácie na 10 %, po ktorom gastro prevádzky volajú dlhodobo, totiž podmienil neuveriteľnými požiadavkami. Reštaurácie by mali povinne ponúkať detské menu či krčah vody k jedlu grátis. Matovič uistil, že to nie je vtip. Čo na to podnikatelia v gastre, šéfkuchári či koaliční partneri?

DPH pre reštaurácie by sa mala znížiť zo súčasných 20 percent na 10 percent. Opatrenie, ktoré pomôže podnikateľom v gastro sektore, odľahčí štátnu pokladnicu asi o 40 miliónov eur, a preto ho reštaurácie nemajú mať zadarmo. Igor Matovič (OĽaNO) chce, aby prevádzky povinne zaradili do jedálnych lístkov detské menu, teda polovičnú porciu z každého jedla, a to za polovičnú cenu. „… sa ma vždy dotklo, keď sme išli niekam s dcérami, keď boli ešte menšie, že vždy sme si museli nájsť detské menu v jedálnom lístku a ponuka bola vždy trápna. Takýmto spôsobom deťom ukážeme, že to, čo má ocino a mamina, to môžu mať aj ony za férovú cenu,“ zdôvodnil svoju predstavu Matovič. Novinkou má byť aj takzvané eko menu, čo si minister financií predstavuje ako polovičnú porciu za trištvrte ceny pre ľudí, ktorí „nie sú až takí hladní."

Čerešničkou na torte však je, že reštaurácie majú automaticky ponúkať ku každému jedlu krčah vody grátis. „Aby sme sa netvárili, akí sme super, keď v Tatrách predávame minerálku z Rakúska, a aby sme neliali do seba hektolitre sladenej žbrndy,“ snažil sa argumentovať minister financií.

Zmeny sa majú dotknúť aj tringeltov. Tie by mali byť podľa Matoviča súčasťou účtu vo výške 9 percent z ceny bez DPH, a to aj v prevádzkach rýchleho občerstvenia. Ak však zákazník nebude so službami v reštaurácii spokojný, môže požiadať o zrušenie prepitného. „Samozrejme, ak nie ste spokojní, tak predtým, ako vám čašník donesie účet, môžete požiadať o zrušenie tringeltu,“ potvrdil Matovič. Zároveň navrhuje, aby boli tringelty zdaňované.

Matovičove návrhy prekvapili už novinárov na tlačovej konferencii. „Rozmýšľam, ako to slušne sformulovať. Pán minister, myslíte si naozaj, že toto sú veci hodné aktivít ministra financií?“ opýtal sa jeden z nich. „Možno vy to tak necítite, neviem, či máte deti, či vás to trápi, keď si vaše deti nemôžu vybrať v reštaurácii jedlo, po ktorom túžia, a za férovú cenu... alebo keď sa vyhadzujú stovky ton potravín. Mňa to trápi,“ reagoval Matovič.

Vzápätí sa bývalý premiér stal terčom posmeškov na sociálnych sieťach. „Chýba mi už len ústavný zákon o vyprážanom syre,“ napísal jeden z diskutujúcich. „A čo tak štrúdľu každú nedeľu?“ pridal sa ďalší.

Samotní zástupcovia gastro priemyslu vítajú hlavne Matovičov návrh na zníženie DPH. K tomu, čo za to minister požaduje, sú zdržanlivejší. „Samozrejme, výhodu ponúkaného znižovania DPH môžu ovplyvniť detaily pridružených podmienok, ale z toho, čo sme počuli, pre nás nie je nič absolútne nepriechodné. Veríme, že ministerstvo financií bude o týchto detailoch rokovať aj s našimi zástupcami,“ konštatoval Ján Laš z iniciatívy „Zachráňme gastro!“, ktorá zastupuje viac ako 700 reštaurácií.

Podľa Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska je zníženie sadzby DPH nevyhnutné opatrenie, ktoré pomôže stravovacím prevádzkam, no dnes už prichádza neskoro a podnikatelia by potrebovali rýchlejšiu a razantnejšiu pomoc. „Dve tretiny okresov sú čierne, niektoré okresy už šiesty týždeň. Viac ako zníženú sadzbu DPH potrebujú teraz gastro prevádzky, hotely a penzióny efektívnu a rýchlu štátnu pomoc a kompenzácie. Naštartovanie schém pomoci v podobe, v ktorej boli uplatňované počas 2. vlny pandémie, je nevyhnutné na to, aby zmiernili negatívne dosahy prijatých opatrení z rozhodnutí vlády,“ konštatoval šéf asociácie Marek Harbuľák.

