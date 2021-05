Jednu vládnu krízu sa len nedávno podarilo zažehnať a už sa rysuje ďalší spor. Minister financií Igor Matovič chce rodinám s deťmi prispievať štedrými prídavkami a financovať to má DPH zvýšená na 25 percent. Ekonómovia plán na zvýšenie daňového zaťaženia kritizujú. Koaličná SaS chce návrh vetovať a proti sa stavia aj strana Za ľudí. Ďalšia atómová zbraň expremiéra však najviac zasiahne ľudí. Znamenalo by to výrazné zvýšenie cien a z platu by vám ostalo ešte menej!

Minister financií Igor Matovič chce zachraňovať pôrodnosť na Slovensku a rodinám s deťmi posielať štedré príspevky. Financovať to chce drastickým zvýšením dane. Matovič cez víkend prezradil svoje plány o zvyšovaní dane z pridanej hodnoty - DPH zo súčasných 20 % až na 25 %.

Svoj zámer obhajoval na sociálnej sieti, kde ako príklad uviedol osamelú matku s dvoma deťmi, ktorá dostáva minimálnu mzdu. Za svoju mesačnú prácu spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi na deti dostane podľa ministra zhruba 606 eur v čistom. „Môj vysnívaný ,sociálny štát' po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od leta chystám, tejto istej matke poskytne zhruba 1 021 eur mesačne," tvrdí Matovič.

„Nemôžeme takúto zásadnú zmenu Slovenska na skutočne sociálny a prorodinný štát urobiť na ďalší dlh – nikto nám na to nepožičia. To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH,“ vyhlásil minister financií. Z pohľadu verejných financií nastáva podľa neho totiž zásadný problém, keďže v blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie. Priznal však, že to následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí.

Ďalšia expremiérova atómovka na záchranu Slovenska sa však nepozdáva koaličným partnerom ani ekonómom. Zvýšenie DPH označil šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík za „absolútne neprijateľné. Aj z toho dôvodu využijeme na koaličnej rade právo veta a akýkoľvek návrh, ktorý bude zvyšovať DPH, zavetujeme," povedal. Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová tiež uviedla, že táto koaličná strana nepodporí prípadné zvýšenie DPH.

Podľa Matovičovho príkladu by mali rodiny dostávať 200-eurový prídavok na každé dieťa. Zhruba pri milióne detí ide o obrovský balík peňazí. „Vychádza to na dodatočných 2,5 miliardy výdavkov. Na DPH by sa muselo vybrať o 33 % viac,“ hovorí analytik Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

