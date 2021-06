Mali sme veľké oči, no zatiaľ to vyzerá na veľké fiasko! Igor Matovič ešte ako premiér hovoril, že neregistrovanú ruskú vakcínu kupujeme, pretože sa ňou chce dať zaočkovať až 300-tisíc Slovákov. Po prvých dňoch možnosti registrácie sa však na ňu hlási len zlomok z tohto odhadu. Čo urobíme s nevyužitými vakcínami? V hre sú tri scenáre.

Matovič mal s vtedajším ministrom zdravotníctva Markom Krajčím so Sputnikom veľké plány. Nakúpiť chceli až 2 milióny dávok pre milión Slovákov a zrýchliť tempo očkovania o 40 percent. Prvú dodávku 200-tisíc vakcín vítali začiatkom marca s veľkou pompou na košickom letisku.

Po ťahaniciach okolo laboratórnych testov Sputnika sa po troch mesiacoch tento týždeň konečne spustila registrácia pre záujemcov o vakcínu. Do včera bolo prihlásených asi 4 500 ľudí. „Myslím si, že po obrovskej 3-mesačnej antikampani proti tejto vakcíne je to veľký úspech,“ komentoval to Matovič. Už skôr sa vyjadril, že on sám sa touto vakcínou zaočkovať nedá. Dôvodom má byť, že zaočkovaní Sputnikom zrejme budú mať v EÚ cestovné obmedzenia, keďže ide o neregistrovanú vakcínu.

Slovensko zaplatilo za 200-tisíc dávok 1 990 000 eur. Časť z nich exspiruje v júli, ďalšia časť v auguste. Pri vlažnom záujme Slovákov je otázkou, čo so zvyšnými ruskými vakcínami. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí o troch scenároch: predaj, darovanie, alebo znehodnotenie v skladoch.

Podľa pôvodnej zmluvy zvyšné dávky Sputnika môžeme predať. Potrebujeme na to však súhlas ruskej strany a záujemcu o kúpu. Minister Lengvarský túto možnosť nevidí reálne. „Podľa mňa to pred exspiráciou nikto nekúpi, ale v princípe taká možnosť tu je,“ povedal na rovinu Lengvarský.

Alternatívou je, že nepoužité vakcíny darujeme. Okrem Sputnika nespotrebujeme ani vakcíny od ďalších výrobcov. Minister zdravotníctva už vie, komu by sme ich mohli posunúť. „Z hľadiska bezpečnosti našich občanov je naším zámerom uprednostniť Ukrajinu a Balkán,“ povedal tento týždeň Lengvarský.

Najhoršou možnosťou je, že nám vakcíny exspirujú v skladoch a budeme ich môcť vyhodiť. Minister hovorí, že by to nebolo prvýkrát. V minulosti Slovensko napríklad nakupovalo neregistrované vakcíny proti prasacej chrípke. Väčšinu z nich sme nakoniec zlikvidovali. „Kúpilo sa, bolo zle, keby sa nekúpilo, tiež by bolo zle,“ komentoval to Lengvarský.

