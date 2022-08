Matovič oznámil VEĽKÚ NOVINU: Reč je o historickom navýšení platov, koho sa to týka? ×

Lengvarský ešte v apríli avizoval, že platy zdravotníkov by sa mohli vyriešiť do konca júna. To sa však nestalo a ani v polovici augusta zdravotníci netušia, kedy a o koľko im platy porastú. Ako sa však zdá, ľady sa konečne pohli. Šéf financií Igor Matovič (OĽaNO) ohlásil prostredníctvom sociálnej siete veľkú novinu... a dokonca si zaspomínal aj na svoju matku.