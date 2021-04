Epidemická situácia sa pomaly zlepšuje, počet pacientov s koronavírusom v nemocniciach klesol pod hranicu 2 500, dokonca aj počet ľudí, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, klesol pod 300. Na tento pozitívny trend preto reaguje aj covid automat. Od pondelka 19. apríla nebude ani jeden okres v čiernej farbe a Slovensko ako celok sa prepne z čiernej do bordovej farby.

Bolo zvykom, že o aktuálnej epidemickej situácii každý týždeň informoval minister zdravotníctva. Vladimír Lengvarský síce na tlačovke bol, k slovu sa však pri uvoľňovaní opatrení nedostal. Hlavným rečníkom bol minister financií Igor Matovič. „Pripadla mi táto milá povinnosť, aby som po roku, keď som oznamoval len nepríjemné opatrenia, ktoré ľuďom brali slobodu, aby som dnes mohol oznámiť to, čo ľuďom tú slobodu vráti späť aspoň čiastočne,“ oznámil Matovič.

Minister financií ľuďom adresoval slová, ktoré by asi skôr čakali od ministra zdravotníctva. „Pohybujeme sa na tenkom ľade, ak neunesieme zodpovednosť vo forme uvoľnených opatrení, veľmi rýchlo sa vrátime do situácie, v ktorej sme už boli," vyhlásil Matovič.

Kto ho touto povinnosťou poveril, sme sa nedozvedeli. Premiér Eduard Heger dokonca povedal, že Matovič nemusel byť na tlačovke, ktorá spadá výhradne do kompetencií rezortu zdravotníctva, naposledy. „Uvidíme,“ reagoval Heger na otázku, dokedy bude mať minister financií kompetenciu informovať o aktuálnej epidemickej situácii.

Slovo si Matovič uzurpoval ešte aj v samom závere tlačovky, keď už bolo zrejmé, že sa Heger chcel rozlúčiť. „Dovolím si túto besedu ukončiť výzvou k ľuďom a prianím, aby sme sa už v živote nedožili ďalšej pandémie a ďalšieho utrpenia s tým spojeného, ďalšieho obmedzovania našej slobody a našich životov,“ vystúpil opäť Matovič.

Neodpustil si ani komentár k téme vakcíny Sputnik V, o ktorej stále nevieme, kedy a či by sme sa ňou mohli očkovať. „Mám pocit, že posledný týždeň žije Slovensko len lynčom Matoviča a prekypovaním nenávisti. Bol som obvinený, bol som permanentne vystavený vulgárnym urážkam napríklad Rada Baťa, manžela pani Baťovej, pričom na pani Baťovú som nepovedal ani jedno krivé slovo. Keď budem vidieť, že nenávisť trošku opadne, veľmi rád sa pred vás postavím a zodpoviem akékoľvek otázky,“ dodal.

Politológ tvrdí, že Matovič znova zabudol, kde je jeho miesto, podobne ako to bolo pri Sputniku V, cestách do Moskvy či Budapešti a ďalších. „Igor Matovič koná impulzívne. Často si osvojí tému, ktorá je z nejakého dôvodu dôležitá a následne sa ju snaží zo svojej pozície, nech už je akákoľvek, veľmi urputne riešiť. Akoby pritom nechápal, že pri riadení štátu máme na riešenie rôznych problémov vyhradené rôzne rezorty. Rovnako by sa zrejme ani jemu nepáčilo, ak by sa minister obrany rozhodol nakúpiť tanky a jeho ako ministra financií by sa nepýtal, odkiaľ na to vezmeme peniaze,” okomentoval Matovičov ďalší prešľap politológ Miroslav Řádek.

