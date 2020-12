Vláda rokovala dva dni, aby predstavila päť základných opatrení. Tvrdý lockdown to vôbec nie je, navyše, ako upozorňujú odborníci, na najnovšie obmedzenia najviac doplatia tí, ktorí sú na tom zle už teraz – majitelia a prevádzkovatelia reštaurácií. Oddnes musia zatvoriť už aj terasy, jedlo môžu vydávať iba cez okienko. Kostoly, kiná a fitnescentrá však môžu naďalej fungovať za podmienok ako doteraz. V podstate nás čaká o niečo miernejší režim ako počas Veľkej noci, keďže vtedy sa nedalo cestovať za blízkymi medzi okresmi a teraz to bude možné. Lenže počet nakazených a hospitalizovaných je oveľa vyšší ako na jar. Preto sú opatrenia pre mnohých odborníkov sklamaním. takisto sa im vidí, že sa prijímajú bez pevných pravidiel a podkladov, čo medzi ľuďmi spôsobuje chaos, nedôveru, ale aj neposlušnosť a vzdor.

Aj preto nielen verejnosť, ale už aj odborníci a najväčšie kapacity, žiadajú Igora Matoviča, aby vedenie boja s pandémiou prenechal iným. Matematik Richard Kollár ho k tomu nabádal už pred mesiacom. „Mal by to čo najskôr delegovať na niekoho iného. Urýchlene," povedal vtedy. Postupne sa k tomuto názoru pridávali aj iní, dokonca aj prezidentka Zuzana Čaputová (47).

Analytik Martin Smatana hovorí, že zatvorenie terás či sprísnenie prevádzky hotelov, vlekov a lanoviek s extrémnym rastom nakazených nespraví takmer nič. Zatvorenie obchodov tri dni pred Vianocami len začne nákupnú horúčku o pár dní skôr a školy by boli počas sviatkov i tak zavreté. „Podstata navrhnutých opatrení je teda taká, že sa spoliehame na to, že sa situácia nejako sama zlepší. Obávam sa, že takéto riešenie len predĺži agóniu mačko-psových opatrení, ktoré nedokážu pandémiu potlačiť. Sme teda ponechaní napospas toho, že sa my ako občania musíme zomknúť ako na jar a – napriek vláde – to dať,“ vyjadril sa Smatana.

Tvrdý odkaz premiérovi poslal aj vedec Pavol Čekan: „Nastal čas, aby manažovanie koronakrízy prevzali do rúk odborníci a krízoví manažéri! Inak dopadneme veľmi zle.“ Pripomenul, že vláda by mala viac počúvať odborníkov a vedcov. „Povedzme si pravdu, že na ich návrhy a odporúčania zvysoka kašle,“ napísal na Facebooku.

