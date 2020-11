Dostal chuť uvoľňovať opatrenia! Premiér Igor Matovič (OĽaNO) po troch fázach plošného testovania čoraz hlasnejšie hovorí o tom, že ak cez blížiacu sa zimu neuvoľníme režim, tak sa to odrazí na našom duševnom zdraví. Predstavil hneď niekoľko noviniek, ktoré nás čakajú už o pár dní. Odborníci mu však pripomínajú, aby spomalil a po plošnom testovaní nepodliehal eufórii.

Zima bude veľmi ťažká, no ak ju chceme prežiť zdraví aj z psychickej stránky, musíme si dopriať viac „bežných radostí“. „Pre niekoho je to reštaurácia, pre niekoho kostol, pre iného šport. Obávam sa, že ak si ich nedoprajeme, tak sa to môže prejaviť na psychike nás všetkých. Budeme možno zdraví, čo sa týka korony, ale chorí z inej stránky,“vyhlásil predseda vlády.

Od pondelka 16. novembra sa preto budeme môcť voľnejšie pohybovať. Denný zákaz vychádzania sa prakticky skončí, platiť bude už len zákaz vychádzania v noci od 23.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa. Výnimkami budú cesta z práce, do práce, k lekárovi a po základné životné potreby. Od budúceho týždňa sa taktiež nebudú vyžadovať certifikáty ani iné potvrdenie o negatívnom teste. O podrobnostiach týchto krokov má v stredu rokovať vláda.

Núdzový stav, ktorý sa končí 14. novembra, síce Matovič a ústredný krízový štáb navrhujú predĺžiť o ďalších 90 dní, no koaličný partner SaS už odkázal, že ďalšie tri mesiace núdzového stavu nepodporí. „Na vláde budeme dôrazne apelovať, aby sa núdzový stav nepredĺžil o 90 dní, ako navrhuje ústredný krízový štáb. Za takéto rozhodnutie nemôžeme na vláde hlasovať. Vieme si však predstaviť kompromis, a to schváliť predĺženie núdzového stavu maximálne o 30 dní, avšak na viac dní nevidíme momentálne zmysel,“uviedol šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Premiér sa pre otváranie prevádzok včera stretol aj so zástupcami podnikateľov v gastronómii, prevádzkovateľov kín či divadiel, so zástupcami škôl, posilňovní, športových klubov aj cirkví, aby spolu diskutovali, za akých podmienok otvoriť ich prevádzky.

