"Nepíšem to skutočne rád, ale už to vyzerá dosť jasne na to, že nás čoskoro čaká ďalšia COVIDová vlna, zrejme podobná tej poslednej omikronovej, avšak tentoraz počas leta a nastupujúcej jesene, bude teplo, ale ani to šíreniu infekcie nedokáže efektívne zabrániť. Viaceré krajiny to už pozorujú, najmä tie, kde ešte ako-tak funguje monitoring ochorení," napísal na sociálnej sieti v statuse, v ktorom varuje, že nastupujúce subvarianty BA.4 a BA.5 variantu omikron budú schopné reinfikovať aj tých, čo boli nedávno infikovaní, a aj tých, ktorí sú očkovaní.

Vážnejšie priebehy budú podľa neho čoraz zriedkavejšie, ale stále ich bude pomerne dosť, najmä medzi najstaršími a nezaočkovanými.

"Ja rozumiem, že je to riadna otrava pre každého, pre mňa špeciálne, nie som zďaleka jeden z opatrných. Ale budeme sa zrejme znovu musieť ako spoločnosť tomuto riziku prispôsobiť. Predpokladám, že plošné zásadné obmedzenia už nebudú aplikované, pretože by aj tak zásadne nepomohli, len odložili problém na neskôr," hovorí Kollár. Tejto teórii nahráva aj správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá spozorovala, že po piatich týždňoch klesania sa počet úmrtí na koronavírus za posledný týždeň celosvetovo zvýšil o štyri percentá.

WHO uviedla, že počet nových prípadov nákazy koronavírusom naďalej klesá, pričom minulý týždeň pribudlo približne 3,2 milióna nových prípadov infekcie. Napriek tomu v niektorých regiónoch došlo k výraznému nárastu nakazených – Blízky východ a juhovýchodná Ázia hlásili 58-percentý a 33-percentný nárast. (tasr)

