Uznávaný matematik Richard Kollár prináša výpočty súviasiace s vývojom pandémie previdelne. Jeho najnovšia predpoveď však nehlása dobré správy. Odborník sa dôkladne pozrel na vývoj počtu PCR aj antigénových testov na Slovensku a tiež vývoj ich pozitivity. „Nie je dôvod na paniku, ale... V septembri očakávame len akceleráciu rastu, tak bude do konca septembra celé Slovensko zrejme čierne. Mraky sa stiahnu. Samozrejme, niekoľko okresov kvôli vysokej zaočkovanosti najstarších zostane našťastie len bordové, Bratislava má šancu zostať dokonca len červená. To je veľmi dobre," vysvetľuje Kollár.

"Malým" problémom je to, že do konca septembra bude stúpať počet hospitalizovaných zrejme dosť pomaly a v nemocniciach uvidíme len pár stoviek ľudí. V niektorých okresoch (čiernych) to bude zrejme dokonca nula, alebo len pár prípadov. Problém vidí ale odborník inde. „Myslím, že bude vzhľadom na celú našu históriu pandémie na Slovensku toto veľmi ťažké obhajovať. Vlastne, skôr očakávam úplnu revoltu obyvateľov a hromadné nedodržiavanie nariadených opatrení. To ešte viac akceleruje rast, samozrejme a premorenie tak môže byť lokálne veľmi rýchle, oveľa rýchlejšie, ako by sme chceli a na čo máme vybudovanú kapacitu nemocníc," upozornil matematik.

Jednoduchým riešením je podľa neho zreálnenie COVID automatu, hlavne hranice medzi pásmami je potrebné nastaviť tak, aby zodpovedali budúcim hospitalizáciám. „Dnešný covid automat je totiž dvakrát prísnejší ako ten na jar a až osemkrát prísnejší ako vlani na jeseň, a to v momente, keď máme zaočkovanú takmer polovicu obyvateľstva a premorenie z minulej vlny možno najväčšie v Európe, nie náhodou sme boli vtedy dlho na prvom mieste na svete v úmrtiach," uviedol Kollár.

Aj preto matematik tvrdí, že automat nie je určite dobre nastavený, čo prinesie revoltu, rýchle nepremyslené zmeny a všeobecne opäť zníženie dôvery obyvateľstva v opatrenia. „Nerobme to. Najmä keď v podobnej situácii krajiny okolo nás budú postupovať úplne opačne. Nehľadajme opäť raz špeciálne slovenské riešenia, zatiaľ nám ani raz nepomohli a len situáciu voči ostatným zhoršili. Je podstatné si uvedomiť, že s počtom infikovaných už nemáme veľmi čo urobiť. Mnohí tento fatalizmus odmietajú, ale čoraz viac dát zo sveta podáva presvedčívý obraz o tom, že opatrenia na deltu nezaberajú a málokomu sa podarí pred ňou ochrániť. Mohli by sme čakať, ale nie je veľmi na čo, žiaden zázrak za dverami nie je, len možné ďalšie varianty, ktoré môžu byť ešte horšie ako tie doteraz. Kto sa chcel dať zaočkovať, už mal dosť príležitostí, do konca septembra by to mali stihnúť aj tí najpomalší," uviedol.

Vlnu je už len potrebné spomaliť tak, aby nezaplnila naše nemocnice tak, že nebude znovu dostupná bežná zdravotná starostlivosť. „Čierne, Čierna nad Tisou, Čierny Balog, a iné obce s podobným názvom nebudú za chvíľu osamotené. Budeme mať aj Čierny Prešov, Čiernu Žilinu, Čierny Púchov, Čierne Komárno, Čierne Kysucké Nové Mesto, či Čierne Malacky," dodal Kollár.

