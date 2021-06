Počet pozitívnych prípadov v Európe lokálne stúpa, najmä pre nebezpečnú delta mutáciu. Niektoré ohniská sa premoria pomerne rýchlo. Variant útočí najmä v oblastiach s nízkou úrovňou zaočkovanosti. „Nezaočkovaní sa skutočne všetci časom asi infikujú, keďže vírus tu bude dlho a raz sa s ním určite stretnú. V niektorých regiónoch, kde je úroveň zaočkovania nižšia, sa skutočne môže naraz infikovať viac ľudí a ich nemocnice budú potrebovať dočasnú pomoc," napísal matematik Kollár na sociálnej sieti.

Zdôrazňuje, že očkovanie je pre nás všetkých nevyhnutnosť a iná cesta z pandémie nie je. „Nik z antivaxerov inú cestu ani vlastne neponúka, len mlčia o dlhej ceste s množstvom obmedzení pre celú spoločnosť a s množstvom zbytočných predčasných úmrtí. Aj na krvné zrazeniny spôsobené covidom," tvrdí.

Podľa Kollára ľudí očkovaním netreba strašiť alebo sa im vyhrážať. Mala by to byť práve vidina normálneho života, ktorá by mala motivovať čo najviac ľudí. „Ak chceme žiť aj na jeseň tak ako teraz (a som skutočne šťastný, že to tak teraz je, že sa nemusím v desnom teple dusiť vonku pred bufetom či pri jazere v respirátore, že môžem prejsť (takmer) slobodne cez hranice, že sa môžem stretnúť bez strachu a opatrnosti s kamarátmi, že môžem ísť na koncert), tak to všetko môžeme mať, tak ako v Izraeli, ak sa spoločne zaočkujeme takmer všetci. Teda všetci, čo sa zaočkovať môžeme," dodáva s tým, že dnes už je najvyšší čas a zároveň prichádzajú možnosti zaočkovať sa pohodlne.

Jedinou potvrdenou cestou von z pandémie a lockdownov je nateraz vakcinácia. „Žiadna iná cesta nie je a nik ju ani neponúka. A pre tých, čo sa nezaočkujú, zostáva nádej, že to u nich bude len akási nádcha a neskončia na umelej pľúcnej ventilácii," dodal matematik.

