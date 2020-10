Máte príznaky depresie? Tento test odhalí pravdu o vašom duševnom zdraví

Foto: SHUTTERSTOCK

Priemer

Striedajú sa u vás dobré dni a horšie. Občas máte pozitívnu náladu a tešíte sa spoločnosti ľudí a občas zaleziete do postele a nechcete nikoho vidieť. Striedanie nálad je prirodzené, len pozor, aby tie zlé a pesimistické nezačali prevažovať. Snažte sa v živote hľadať tie pekné veci a tešiť sa aj z maličkostí. Nemyslite hneď na to najhoršie, čo sa môže stať, ale verte, že sa stane to najlepšie. Užívajte si každý deň s úsmevom v kruhu ľudí, ktorým na vás záleží a hlavne sa neuzatvárajte do seba, ale hovorte o svojich pocitoch otvorene.