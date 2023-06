Beriete poistenie domu či bytu len ako nutné zlo a ťahanie peňazí z peňaženiek? Frflete na poisťovne, že sú zbytočné a aj tak nič nepreplatia? Môže sa to stať. Aj vašou vinou. Ako neprísť o tisíce eur?

Nízke poistné sumy sú najčastejším problémom starších poistiek bývania. Týmto veciam často nerozumieme a problém nastáva až vtedy, keď vám povodeň vytopí pivnicu, víchrica strhne strechu alebo požiar vydymí byt a poisťovňa vám škody nepokryje v plnej výške.



Hoci živelných udalostí pribúda, Slováci poistenie bývania podceňujú a väčšina ho vníma len ako povinnosť spojenú s čerpaním hypotéky.



„Ak si niekto pred desiatimi rokmi kúpil byt za 100-tisíc eur, mal by vedieť, že dnes má jeho nehnuteľnosť približne dvojnásobnú hodnotu. Pokiaľ si za ten čas v poistnej zmluve na nehnuteľnosť ani raz neupravil výšku poistnej sumy a nezvýšilo sa mu poistné, znamená to, že ak sa niečo stane, poisťovňa mu vyplatí omnoho nižšiu sumu, akú možno očakáva. Podobné je to aj pri domoch a chalupách, ktoré si pred rokmi ľudia dokázali postaviť za nižšie ceny ako je tomu dnes,“ objasňuje problém podpoistenia Jaroslav Krajňák, riaditeľ pre neživotné poistenie spoločnosti FinGo.

Z najnovšieho prieskumu, ktorý spoločnosť zrealizovala naprieč Slovenskom vyplýva, že nejde o ojedinelý problém. „Až 82 % finančných maklérov za najčastejší problém starších poistných zmlúv označilo práve nízke poistné sumy. Ďalším problémom je, že klienti nemajú uzavreté komplexné poistenie, teda majú poistenú len nehnuteľnosť, ale nie domácnosť a zodpovednosť za škodu. Navyše, ľudia si byty či domy poistili len na výšku hypotéky, ale nie na hodnotu nehnuteľnosti," opisuje Krajňák.

