Martina žije v Spojenom kráľovstve už vyše 10 rokov, nič podobné doteraz nezažila. Vianoce chcela stráviť na Slovensku, no teraz nevie, čo bude. „Londýn momentálne vyzerá ako mesto duchov. Tiež je tu všetko zatvorené okrem lekární a obchodov so základnými potrebami. Rovnako platí, že sa nemôžete stretávať s inými domácnosťami, ale len v rámci svojej sociálnej bubliny, aby sa ľudia nemiešali. Mám kúpenú letenku na stredu 23. decembra, ale ktovie ako to bude,“ opisuje Slovenka.

Po plánovanom príchode na Slovensko sa chcela vyhnúť karanténe, preto si na súkromnej klinike zaplatila PCR test, ktorý jej vyšiel s negatívnym výsledkom. Dozvedela sa však, že britské testy nemusia novú mutáciu odhaliť. „Tento britský test je nedostatočný, pretože nevie zachytiť nový zmutovaný koronavírus. Zaujímavé je, že slovenský test to údajne dokáže zachytiť. Takže vyzerá, že tak či onak budem musieť po príchode na Slovensko absolvovať ďalší test. Zatiaľ však neviem či vôbec budem môcť letieť a či sa zruší môj let,“ dodala Martina.

Keď sa rozšírila informácia o novej mutácii, vyvolalo to podľa nej paniku najmä na veľkých vlakových staniciach. „Ľudia rýchlo cestovali aspoň v rámci Británie za svojimi blízkymi. Našťastie tu mám priateľa a ak by som sa nedostala na Slovensko, strávime vianočné sviatky spolu s jeho rodinou," povedala zmierene.

