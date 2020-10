Škandál v jednej z najväčších nemocníc: O pacientov sa starali lekári s COVID-19!

Prípady infikovaných zdravotníkov museli riešiť už aj v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici, no spôsob, akým to urobili, je na hrane. Namiesto toho, aby lekári s COVID–19 ležali doma a boli v karanténe, museli chodiť do práce medzi pacientov!