Budeme mať vyššie dôchodky? Cieľom veľkých zmien v novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení je, aby si začali mladí ľudia sporiť na starobu skôr a efektívne. Zmeny, ktoré nastali od mája, preto hodnotí pozitívne aj odborník na dôchodky Ján Šebo. „Bolo to dlhodobo plánované, všetky zmeny pripravovali odborníci. Boli testované aj vopred, čiže vieme, čo spôsobia,” hodnotí Šebo.

Najväčšou zmenou je automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera. Týka sa to tých, ktorí aktuálne končia štúdium, nedovŕšili 40 rokov a po 1. máji 2023 sa prvý raz zamestnajú. Slovenská poisťovňa im pošle list, v ktorom ich bude informovať, že ich zaraďujú do druhého piliera. Ak si sporiť v 2. pilieri nechcú, majú dva roky na to, aby svoje rozhodnutie zmenili.

Týka sa automatický vstup do druhého piliera aj tých, ktorí počas štúdia brigádovali? „V prípade, ak si počas štúdia privyrábali a nemuseli zo svojho príjmu platiť dane ani odvody, vstúpia do druhého piliera automaticky. Títo študenti budú mať potom 6 mesiacov na to, aby si vybrali dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Ak tak neurobia, po 6 mesiacoch im ju priradí Sociálna poisťovňa v abecednom zozname. Čiže je to tzv. rovnomerné rozloženie medzi všetkých hráčov,“ vysvetľuje Šebo.

V prípade, ak počas štúdia brigádovali, zarobili viac ako 200 eur mesačne, a teda z platu odvádzali peniaze na dôchodkové poistenie, patria medzi dobrovoľných sporiteľov a svoju DSS si budú musieť vybrať sami.

Automatická účasť v druhom pilieri vznikne aj osobám do 40 rokov, ktoré predtým neplatili odvody na dôchodkové poistenie, alebo napríklad tým, ktorí sa vrátili zo zahraničia a na Slovensku budú pracovať prvýkrát. Kým teraz je to hlavne o povinnom vstupe do druhého piliera, ďalšie zmeny v penziách nastanú od januára 2024, keď sa nasporená suma dosiahnutá do dôchodkového veku rozdelí na dve polovice. „Nová výplatná stratégia neumožňuje jednorazový výber, s čím súhlasím. Poslanci však začali v parlamente riešiť to, aby mohli dôchodcovia predsa len siahnuť na svoje úspory a minúť ich skôr. Podľa mňa to nie je najvhodnejší prístup. Na to má slúžiť napríklad tretí pilier, kde sú podmienky voľnejšie, alebo súkromné sporenie. Kritickejšie sa staviam k pokusom o to, aby sa výplatná fáza zmenila, pretože má svoju logiku a dokáže naozaj zarobiť,” hovorí Šebo.

Kto si nevyberie celú nasporenú sumu hneď po nástupe na dôchodok, môže na tom ešte zarobiť. „Tej druhej polovice, ktorá je investovaná v akciách, sa človek bude môcť dotknúť až v druhej polovici života dôchodkového veku. Tie peniaze majú tak ešte šancu, že budú zarábať ďalších osem až desať rokov a naozaj nám môžu priniesť vyššie dôchodky,” podotýka odborník na dôchodky.

Ak ste rozhodnutí vybrať si všetky svoje nasporené peniaze, ešte stále stíhate. „Ak sa stanete dôchodcom a do 31. 12. 2023 stihnete podať žiadosť programovým výberom v jednej splátke, bude vám to umožnené. Ale ak by ste žiadosť podali neskôr, tak vám to pravdepodobne umožnené nebude. Všetko sa ešte môže zmeniť v rámci poslaneckých návrhov,” uzatvára.

